Satakunnan tuleva sote-alue täytyy ankkuroida tiiviiksi osaksi kuntalaisten arkea. Emme saa muodostaa kokonaisuutta, joka elää omaa elämäänsä ja joka ei kohtaa kuntiin jäävien palveluiden kanssa.

Mielipiteet, joiden mukaan nykyiset kuntapäättäjät tulisi ulkoistaa tulevasta aluehallinnosta, ovat osittain ymmärrettäviä. On kuitenkin tärkeää, että rakenteilla oleva malli sisältää ymmärryksen siitä, miten kuntiin jäävät palvelut yhdistyvät laajamittaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nykyisessä toimintamallissa on yritetty purkaa raja-aitoja perus- ja erikoissairaanhoidon väliltä – nyt niitä ei saa rakentaa hyvinvointialueen ja kuntakentän välille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus on laaja ja sen käsitteleminen vaativaa. On tärkeää, että tulevaisuudessa päätöksenteossa on mukana henkilöitä, jotka ymmärtävät ja antava arvoa yhtälailla sosiaalipalveluille, terveyspalveluille, perusterveydenhuollolle ja erikoissairaanhoidolle. Näin varmistetaan oikean palvelun saatavuus oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja turvataan henkilöstöresurssien riittävyys oikeanlaisella kohdentamisella.

Tulevaisuudessa tarvitaan eteenpäin katsojia – heitä, jotka ymmärtävät päätöksenteossa uudenlaisen kehityksen merkityksen, teknologian hyödyntämisen, uudenlaiset innovaatiot ja robotiikan tuomat mahdollisuudet. Tarvitaan päättäjiä, jotka uskaltavat katsoa kokonaisuutta, ja ihminen edellä miettiä, minkälaisia palveluita oikeasti tarvitaan ja missä muodossa.

Vanhasta pois oppiminen on hankalaa. Nyt päättäjien, palveluiden tuottajien ja -käyttäjien tulee kyetä siihen nopealla aikataululla.

Satakunta alueena on moninainen, mutta ihmisten tarpeet pitkälle samanlaisia. Se miten tarvittavat lähipalvelut jatkossa tuotetaan, ei voi rakentua kiinteistöjen sijaintiin, vaan ihmisten palvelutarpeiden ratkaisemiseen. Tietyt asiat vaativat toistuvaa hoitoa ja toiset taas satunnaista harvoin annettavaa apua.

Usein uudenlaiset palvelumallit ovat ihmiselle helpotus, eivätkä esimerkiksi vaadi poistumista kotoa siinä kohdin, kun oma terveyden tilanne on heikko tai välimatkat pitkiä.

Tulevasta Satakunnan hyvinvointialueesta tulee juuri niin hyvä kuin me satakuntalaiset siitä teemme. Tekijöiden joukko on laaja, moninainen ja moniportainen. Jokaisella askelluksella on kuitenkin muistettava, että me veronmaksajat maksamme laskun.

Viimeistään nyt on keskustelu käännettävä siihen, miten eri tahojen ammattitaitoa, resursseja, joustavuutta ja kustannustehokkuutta hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Muistakaamme, että tärkeintä on ihminen.

Bia Kaski

kaupunginhallituksen jäsen, aluevaaliehdokas (kok.)

Pori