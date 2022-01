Kokoomus luottaa aluevaaleissa nuoriin – 10,8 prosenttia ehdokkaista on alle 30-vuotiaita

Uutissuomalaisen (31.12.) selvityksen mukaan aluevaaleissa on ehdolla vähiten nuoria kaikkiin 2000-luvun vaaleihin verrattuna (pois lukien presidentinvaalit). Tämä on meistä huolestuttavaa, sillä aluevaltuustot tulevat päättämään myös lapsille ja nuorille tärkeistä asioista, kuten esimerkiksi mielenterveyspalveluista, lastensuojelusta ja maksuttomasta ehkäisystä.

Satakunnan Kansassa (19.12.) kirjoitettiin, että nuoria on vaikea houkutella mukaan ehdolle aluevaaleihin.

Ei kokoomuksessa. Meillä ahkeria nuoria tekijöitä riittää ja otetaan listalle mukaan. Ei ole epäilystäkään, etteikö kokoomus olisi Satakunnassa nuorille ykköspuolue.

Voimme varsin perustellusti todeta, että kokoomus luottaa nuoriin: aluevaaleissa määrällisesti eniten 18—34-vuotiaita ehdokkaita on kokoomuksessa (valtakunnallisesti 237) ja alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus on valtakunnallisesti 9,9 prosenttia – Satakunnassa osuus on vielä suurempi (10,8).

Tulevaisuus on nuorissa ja nuoret ovat isänmaan toivo. On surullista, ettei muilla puolueilla joko ole nuoria tekijöitä tai ettei heihin luoteta yhtä paljoa.

Eduskuntapuolueista heikoimmin nuoria oli perussuomalaisilla, joilla vain 4,4 prosenttia kaikista ehdokkaista on alle 30-vuotiaita nuoria, kaikkien puolueiden keskiarvon ollessa 7,6 prosenttia.

On turha väittää olevansa nuorten keskuudessa suurin puolue, jos ei oikeasti vedä nuoria puoleensa.

Meillä kokoomuksessa teot ovat kauneinta puhetta. Nuorten hyvinvointi ja asioiden ajaminen eivät saa jäädä vain juhlapuheiden tasolle.

Satakunnan aluevaltuuston on ensitöikseen varmistettava terapiatakuun toteutuminen. Siinä, missä nykyinen vihervasemmistohallitus on kädetön toimimaan, on Satakunnan tulevan aluevaltuuston otettava ohjat käsiin ja huolehdittava oman maakunnan asukkaista.

Mielenterveys ei parane jonoissa, eivätkä nuoret voi korjata maailmaa, jos ovat itse rikki.

Nuorta kokoomuslaista ehdokasta äänestämällä pidät huolen siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kestäviä.

Mea Vähä-Jaakkola

Rony Hopeakangas

Taru Hyrkäs

Henri Järvinen

Joona Mäkilä

Roope Rantala

Nelly Pitkänen

Nita Vallimäki

Satakunnan kokoomusnuorten aluevaaliehdokkaat