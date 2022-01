Tiina Rinteen kirjoituksessa (SK 5.1.) oli Porin perusturvan kilpailuttamaa kuljetuspalvelua ja kyydinvälitystä koskien asiavirheitä, jotka haluamme oikaista.

10.3.2021 vammaisneuvoston kokouksessa oli esittely Porin perusturvan kilpailutuksista. Vammaisneuvoston pöytäkirjan §5 mukaan vammaisneuvosto päätti tehdä koosteen palautteista vammaispalveluiden päällikölle 25.3.2021 mennessä ja ne pyrittiin huomioimaan kyydinvälityksen kilpailutuksessa.

Vammaisilta ja vanhuksilta ei ole leikattu lakisääteisiä palveluita, vaikka nykyinen kuljetuspalvelu ja kyydinvälitysjärjestelmä poikkeaa hieman aiemmasta. Joitakin asioita on tarkistettu ja korjattu vääränlaisten toimintatapojen vuoksi.

Porin perusturva on kilpailuttanut sote-kuljetuksien kyydinvälityksen. Kyydinvälitykseen kuuluvat vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisia kuljetuksia. Lisäksi kyydinvälitystä käyttää Porin perusturvan sairaala-ja terveyspalveluiden kiireettömät kuljetukset ja lastensuojelun kuljetukset.

Kyydinvälityksen kilpailutuksen voitti FCG Smart Transportation hankintalain mukaisesti. Tällä hetkellä kyydinvälityksen kanssa on menossa käyttöönottoprojekti, jossa varmistetaan palvelun toimivuus, minkä jälkeen laaditaan sopimus. Käyttöönottoprojektissa on mukana vammaisneuvoston jäsen.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiskriteerit eivät ole muuttuneet. Sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumista tukevaan palveluun on tullut yhtenä myöntämiskriteerinä varallisuusraja. Tuloraja on jo aiemmin ollut yhtenä ohjaavana myöntämiskriteerinä. Viranhaltija katsoo sosiaalihuoltolain mukaisessa liikkumisen tuessa asiakkaan kokonaistilannetta tehdessään päätöksen palvelusta. Myöntämiskriteerit on vahvistettu Porin perusturvalautakunnan kokouksessa.

Kuljetuksen tilaamisessa on ollut Rinteen mukaan hankaluutta. Kyydit tilataan välityskeskukselta, ja näin on toimittu jo aiemman palveluntuottajan kanssa. Niin sanottuja tolppakyytejä on edelleen mahdollista ottaa, mutta kyyti tilataan silloinkin kyydinvälityksestä.

Tämä käytäntö varmistaa sen, että todellisuudessa lähin auto, joka on odottanut pisimpään, saa kyydin. Tarkoituksena ei ole hankaloittaa asiakkaan kyydintilaamista, mutta tolppakyydit ovat aiemmin aiheuttaneet virheellistä toimintaa niin sanottujen sovittujen tolppakyytien muodossa.

Kumpikaan toimintatapa ei vaikuta kustannuksiin, mutta aiempi toimintatapa on vaikuttanut siihen, että oikeudenmukaisuus kuljetuksien jakamisessa ei tältä osin ole toteutunut. Tarkoituksena on, että kaikille sopimusautoilijoille, joita on 106 ja autoja noin 150, olisi ajoja. Nykyisestä toiminnasta on tullut myös positiivista palautetta autoilijoilta kyytien jakautuessa oikeudenmukaisemmin.

Kyyti on hyvä tilata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakkaalla on meno, jossa hänen on oltava paikalla tietyllä kellonajalla, hän varmistaa kohteessa olemisen, kun tilaa auton tarpeeksi ajoissa.

Heti-kyytejä on myös mahdollista tilata, mutta tuolloin auto tulee, kun on vapaa. Kyytien tilaamiseen ei ole tullut muutosta aiemmasta. Kaikki kyydit tilataan FCG:n kyydinvälityksen kautta.

Mikäli asiakkaalla on vakiotaksi- eli tuttutaksi-oikeus, niin myös tuolloin kyyti tilataan kyydinvälityksen kautta, mutta kyydin voi tilata myös kuljettaja, jos tarpeen.

Mikäli kyytientilaamisesta tai muusta kyydinvälityksen toiminnasta on tarve antaa palautetta, voi reklamaatiot laittaa sähköpostiosoitteeseen porinsotekuljetukset@fcg.fi. Palautteet käsitellään myös vammaispalvelussa.

Tavoitteena on saada toimiva kuljetuspalvelujärjestelmä, joka palvelee asiakkaiden tarpeita ja täyttää myös sopimusautoilijoiden kilpailutuksen tarkoituksena olevat tasavertaisen kohtelun kriteerit. Porin perusturvalautakunnassa on Porin vammaisneuvoston jäsen, joten palvelun käyttäjät tulevat kuulluksi jatkossakin.

Mari Levonen

sosiaali- ja perhepalvelujen johtaja

Sari Landvik

vammaispalveluiden päällikkö

Porin perusturva