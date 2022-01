Aluevaalien tuloksen pohjalta puolueet päättävät, miten Satakuntaan osoitettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen rahoitus käytetään vuoden 2023 alusta alkaen.

Keskusta edellyttää, että palveluita on järjestettävä koko maakunnan alueella, lähellä ihmisen arjen elinpiiriä. Palveluiden on oltava helposti tavoitettavissa, jotta onnistumme peruspalveluiden vahvistamisessa, ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa tuessa.

Hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri tahojen kesken, koska rajapintoja on useita. Eri ammattilaisten ja esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön on oltava saumatonta, jotta tuen tarve tunnistetaan ajoissa.

Jotkut ovat pitäneet keskustan tavoitetta lähipalveluiden puolustamisesta kalliina ja kannattaneet mieluummin keskittämistä. Keskusta kuitenkin näkee, että se vasta kalliiksi tulee, jos emme onnistu ennaltaehkäisevässä työssä ja oikea-aikaisessa tuessa. Lasku vain ajoittuu eri tavalla.

Rahat eivät varmasti riitä, jos ihmiset joutuvat odottelemaan pitkään hoitojonoissa, jäävät yksin ongelmiensa kanssa tai eivät lähipalveluiden puuttuessa yksinkertaisesti hakeudu hoitoon ajoissa. Silloin jatkuu kalliiden erikoispalveluiden tarpeen kasvu ja veronmaksajien rahat käyvät vähiin.

Inhimillisyyden lisäksi lähipalveluihin satsaaminen on siis myös taloudellisesti järkevää.

On käytettävä viisaasti niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin osaamista, jotta tekijöitä riittää ja asiakas saa apua oikea-aikaisesti.

Lopuksi on muistettava, että ilman tekijöitä ei ole palveluita. Tässä piilee hyvinvointialueen kenties suurin haaste. On varmistettava, että ammattilaisia riittää ja että he jaksavat työssään.

Hyvinvointialueen työntekijöillä on oltava mahdollisuus käyttää osaamistaan, osallistua työnsä kehittämiseen sekä saada työnohjausta ja koulutusta. Hyvästä johtamisesta ja työilmapiiristä on tehtävä vetovoimatekijä.

Eeva Kalli

kansanedustaja, aluevaaliehdokas (kesk.)

Eura