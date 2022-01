Rahoituksen lisääminen, uusien virkojen perustaminen ja seinistä kiinnipitäminen voivat olla tarkoituksenmukaisia tekoja, jos ne perustuvat yhteisesti tehtyihin strategisiin valintoihin, joilla lisätään terveyttä ja hyvinvointia sekä saavutetaan myös taloudellista ennustettavuutta.

Osa puolueista lupaa pitää kiinni jokaisesta rakennuksesta ja lisätä vielä esimerkiksi lääkäripalvelujen saatavuutta näissä toimipisteissä.

Meillä ei kuitenkaan ole näitä lääkäreitä saatavilla ripoteltavaksi joka kylään. Jos otetaan tarkasteluun mikä tahansa terveyskeskus, niin kuinka monta ihmistä tulee paikalle kävellen tai pyörällä.

Palveluverkkomme on suunniteltu alun perin aikaan, jossa palveluiden äärelle tultiin hevoskyydillä. Hevosten heinäpaalit terveyskeskuksen pihassa ovat vaihtuneet sähköautojen lataustolpiksi ja tiettyyn rakennukseen sementoitu palvelu voidaan tuottaa kunnan perimmäisen kylän kauimmaiseen taloon esimerkiksi puhelimella, verkkoympäristössä tai pyörien päällä olevalla terveysbussilla.

Palveluiden yhteensovittaminen ja tiedon sekä osaamisen siirtyminen ovat onnistumisen kannalta kriittisiä menestystekijöitä.

Toimintaympäristömme Satakunnassa on koko ajan muutoksessa. Vuodesta 2000 vuoden 2020 loppuun satakuntalaiset ovat vähentyneet 17 153 henkilöä eli 7,4 prosenttia. Osassa kunnissa lapsia ei synny enää yhtä luokallista.

Nämä ovat asioita, jotka tulee huomioida palveluverkkoa toteutettaessa. Ei palveluita heikentäen vaan eriyttäen. Nyt täytyy luoda uutta ja myös luottaa meidän paikallisiin asiantuntijoihimme.

Muutoksella pelottelu ei ole vastuun kantamista huomisesta. Jokaisessa kunnassa on varmasti myös tulevaisuudessa hyvinvointikeskus, jossa monet palvelut ovat saatavilla vaikkapa samassa rakennuksessa paikallisessa marketissa tai kirjastossa lähellä ihmisiä.

Jotenkin tässä kohtaa vielä tuntuu, että täällä meillä Satakunnassa ei ole vielä päästy tekemisen vauhtiin ja aika kuluu yllättävän nopeasti.

Kaikki me haluamme, että 1.1.2023 meillä on välittävä ja osaava hyvinvointialue. Meidän kuntalaisten kannalta on tärkeintä, että saamme asianmukaista hoitoa, hoivaa tai palvelutarpeen arviointia ja sen mukaista hoitoa tai palvelua.

Tärkeää on, että asiakas saa tarvitsemansa ohjauksen ja avun yhdestä paikasta tai yhdellä soitolla. Tämä yhden pysäkin taktiikka vaatii koko sote-henkilöstöltä ja myös päättäjiltä laaja-alaista ymmärtämistä koko tehtäväkentästä. Osaamista ja asiakaan kohtaamisen vaikuttavuutta ja empaattisuutta tulee vaalia.

On tärkeää, että ammattilaiset saavat tehdä yhdessä toimien osaamistaan ja koulutustaan vastaavaa työtä. Lääkäri voi keskittyä asiakkaaseen esimerkiksi lomakkeiden täyttämisen sijaan. Lääkäri on aivan väärässä paikassa tekstinkäsittelijänä.

Koko kunnan toiminnan tulee olla osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ajatuksen ja toiminnan tasoilla tulee siirtyä entistä enemmän ennaltaehkäisevään ja terveyden edistämistä lisäävään toimintaan.

Pidetään huolta asiakkaasta ja työntekijöistä. Kuunnellaan heitä kaikkia, kun Suomen suurinta hallintouudistusta tehdään. Sote-ympäristöt, kuten Sotkamo, ovat luoneet Suomessa loistavia käytänteitä – poimitaan niistä parhaimmat käyttöön. Nyt alkaa olla kiire hoitaa asiat niin, että vuoden ensimmäisenä maanantaina vuonna 2023 meillä on Suomen paras hyvinvointialue valmiina meitä kaikkia varten.

Ja jos me kaikki pitäisimme vielä parempaa huolta itsestämme ja lähimmäisiltämme, palvelutarve olisi huomattavasti vähäisempää.

Kimmo Vepsä

sivistys-ja hyvinvointijohtaja

aluevaaliehdokas (kok.)

Ulvila