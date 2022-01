Uusi sote-laki antaa turvallisille ja laadukkaille terveyspalveluille hyvät lähtökohdat. Laissa edellytetään uusilta hyvinvointialueilta ”riittävää” omaa palvelutuotantoa.

Mitä tuo ”riittävä” sitten käytännössä tarkoittaa, niin siitä tullaan varmuudella käymään tiukkoja keskusteluja uusissa aluevaltuustoissa. Terveyspalvelujen pääpaino tulee kuitenkin olla hyvinvointialueiden omassa tuotannossa, jota on syytä hieman perustella.

Vaikka tietyissä piireissä Suomen julkisia terveydenhuoltopalveluja tämän tästä moititaankin tehottomuudesta ja huonosta laadusta, niin todellisuudessa tilanne on kuitenkin päinvastoin. Tämä ilmenee The Lancetin vuonna 2018 julkaisemasta tutkimusartikkelista, joka arvioi suomalaisen terveydenhuollon hinta-laatusuhteen maailman parhaaksi. Vertailu Yhdysvaltoihin osoittaa Suomen julkisten terveyspalvelujen kustannustehokkuuden. Kun Suomen vuoden 2017 bruttokansantuotteesta 6,9 prosenttia kului terveysmenoihin, niin yksityisten terveyspalvelujen varaan rakentuvassa Yhdysvalloissa terveysmenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 14,4 prosenttia. Vertailussa on otettava vielä huomioon, että suuri osa Yhdysvaltain kansalaisista on täysin terveyspalvelujen ulkopuolella.

Uutiset yksityisten hoitokotien haltuunotosta Suomessakin ovat valitettavia ja nostavat esiin terveyspalvelujen ulkoistamisiin liittyviä ongelmakohtia. Hoitajamitoitusten ja muiden lakisääteisten määräysten rikkomisella ylikansalliset terveysjättiläiset ja niiden takana vaikuttava kansainvälinen finanssipääoma ovat pyrkineet kasvattamaan voittojaan. Esimerkiksi veronkierto ja kaikenlaisten viranomaismääräysten rikkominen puhuvat korutonta kieltä finanssipääoman etiikasta. Finanssipääoman grand old man Björn Wahlroos onkin osuvasti luonnehtinut etiikkaa ja moraalia yksilöiden ominaisuuksiksi ja muistuttanut, että yhtiöiden ainoa perustehtävä on voiton tuottaminen.

Nykyään niin trendikkäitä yritysten vastuullisuusraportteja laaditaankin hänen mukaansa lähinnä ”markkinoiden paineesta”. Sitäkin tärkeämmäksi muodostuu nyt yhteiskunnan rooli eettisten ja moraalisten arvojen puolustajina.

Miten hyvinvointialueiden terveyspalvelut jatkossa sitten järjestetään? Sijoitetaanko resurssit jonojen purkamiseen, vai mahdollistetaanko veroeurojen valuminen veroparatiiseihin? Onko arvokas vanhuus perusoikeus, vai tuleeko sen olla maksukykyyn sidottua? Viime vuosien leikkauksista ja heikennyksistä huolimatta meillä on edelleen vahva julkisten terveyspalvelujen perusrunko, josta The Lancetin tutkimus toimii todisteena. Tammikuun 23. päivä ääniuurnilla kaivataan nyt jokaista, jonka mielestä hyvinvointialueiden terveyspalvelut tulee järjestää pääosin omana tuotantona. Sivistysvaltiossa julkinen terveydenhuolto ei perustu bisnekselle.

Jarno Valtonen

Filosofian maisteri

Aluevaaliehdokas (vas.)