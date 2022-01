Kolmas sektori on ihmisten tuki

Me suomalaiset olemme jo vuosikymmeniä yhdessä punoneet hyvinvointimme tukiverkkoja ja onnistuneet siinä ainakin kohtalaisesti. Nyt nuo tukiverkot solmitaan yhteen ihan uuteen raamiin. Tarkkana pitää olla, ettei käy niin, että kaiken kehittämisen keskellä verkon silmäkoko hupsahtaakin suuremmaksi tai jotkut saumat jäävät auki.

Vaikka olemme turvanneet toistemme elämän perustarpeet keskimäärin suhteellisen hyvin, olemme kirkon diakoniatyössä nähneet raastavalla tavalla sen, miten huolellisesti mietityt ja tarkkaan mitoitetut palveluverkot eivät sittenkään onnistu auttamaan kaikkia.

Syitä on yhtä monia kuin apua tarvitsevia. Köyhyys, sairaus, toivottomuus, aiempi sydämetön kohtelu, asetetut ehdot, matka, liikuntakyvyn puute, päihteet, asunnottomuus, näppäimistöjen ja ruutujen säälimättömyys tai vain haluttomuus alistua virkailijoiden määräiltäväksi.

Diakoniatyössä yritämme auttaa ja tukea kaikkia ihmisiä. Emme ensimmäisenä kysy, onko jokin syytä vai seurausta tai kenen syytä ahdinko on. Kohtaamamme ihmiset ovat lähes aina juuri niitä, joita yhteiskunnan lakimääräiset tukiverkot eivät auttaneet ja jotka eivät edes osanneet tai halunneet hakea tuota apua. He ovat niitä, jotka putosivat syrjään ja osattomuuteen. Joskus he ovat hypänneet itse.

He kaikki ovat ihmisiä, joille kirkon diakoniatyö, kuten muunkin kolmannen sektorin toimijoiden työ on usein se viimeinen apu ja toivo. Meidän jälkeemme ei ole juuri ketään.

Tulevan aluevaltuuston eräs tehtävä on koordinoida, suunnitella ja mahdollistaa myös kolmannen sektorin osallistuminen hyvinvoinnin turvaverkon rakentamiseen. Järjestöjen palveluksessa on melkoinen määrä sekä sosiaalitoimen että terveydenhuollon ammattilaisia, jotka todella ovat sektorinsa kenttätyön asiantuntijoita.

Lisäksi kolmannen sektorin ehdottomana valttikorttina on suuri joukko vapaaehtoisia, jotka ovat valikoituja, koulutettuja ja motivoituneita monenlaiseen tukitoimintaan. Sellaista reserviä virkakoneisto ei pysty tarjoamaan.

Aluevaltuustoon tarvitaan valtuutettu, joka tuntee kaikkein heikoimpien avun tarpeen ja kolmannen sektorin järjestöjen mahdollisuudet täydentää hyvinvointialueen toimintaa.

Heli Lukka

Diakoniatyöntekijä, sairaanhoitaja (AMK)

Nakkilan kh:n jäsen, kunnanvaltuutettu

FinFami Satakunta ry:n pj.

Aluevaaliehdokas (sd.)