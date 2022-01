Suomi on edelleen puolustamisen arvoinen maa, vai onko?

Suomi on ollut kohta 27 vuotta Euroopan unionin jäsen ja itsenäinen päätöksenteko on häipymässä direktiiviviidakkoon, jota komissio määrätietoisesti kasvattaa.

Nyt, kun Suomi on antautumassa EU:n vietäväksi, on kansallista puolustuskykyämme vaalittava entistäkin tarkemmin. Tiukan paikan tullen unioni ei jäsenvaltioita pysty puolustamaan. Siksi Suomenkin on enemmän otettava ohjat omiin käsiinsä. Näyttää siltä, että suurvallat päättävät, mitä pienempien maiden tulisi tehdä.

Suomi onkin ottanut tehtäväkseen oman puolustuksensa kohentamisen. Hyvänä esimerkkinä päätös uusista hävittäjistä. Laivastoakin ollaan uusimassa ja hyvä niin. Idän suunnalta kuuluu sellaisia viestejä, että parasta olisi varautua pahimman varalle.

Kaikkia eivät hävittäjähankinnat miellytä. Tästä ovat monet niin sanotut "julkkisasiantuntijat" antaneet omat lausuntonsa hävittäjien tarpeellisuudesta tai oikeammin tarpeettomuudesta. Joku asiantuntija taisi sanoa, että hävittäjähankinnat olisivat itsepetosta. Jottei totuus unohtuisi, palautan mieliin, mitä kenraali Adolf Ehrnrooth useasti eläessään lausui: "Suomi on puolustamisen arvoinen maa." Tämä pätee vielä tänäkin päivänä.

Nyt on oltava realisti. Mitä idän suunnalla nyt tapahtuu, on asiaan suhtauduttava äärimmäisen vakavasti ja varauduttava kaikkeen mahdolliseen.

Suomi on katsonut parhaaksi vaihtoehdoksi yleisen asevelvollisuuden ja itsenäisen puolustuksen. Vieraan apuun ei ole luottamista, sen ovat aiemmat sodat todistaneet.

Tarkoitus ei ole synkistellä mahdollisia ennenaikaisia tapahtumia, mutta mikään ei ole niin varma kuin epävarma. Siksi uudet hävittäjät ovat tervetulleita. Jos seuraa hallituksen puuhastelua, ei voida välttyä ajatukselta, että rahaa on kärrätty säkkikaupalla paljon turhempiinkin kohteisiin, kuten korona- ja muihin paketteihin.

Euroopan turvallisuudessa on paljon avoimia kysymyksiä. Monet kysymykset, kuten Itämeri, arktiset alueet ja Itä-Euroopan kärjistynyt tilanne, ovat ajankohtaisia kysymyksiä ratkaistaviksi. Nyt ovat asiat niin, että Suomen kannalta paras rahoituskohde on uudet hävittäjät, jotka tiukan paikan tullen ovat valmiit puolustamaan maatamme maassa, merellä ja ilmassa. Merivoimien korvettitilaukset ovat hyvä valinta merirajojemme turvaamiseksi.

Höpinät niin sanotusta Nato-optioista pitäisi lopettaa ja aloitta neuvottelut Natoon liittymiseksi.

Erkki Santala

Merikapteeni, Pori