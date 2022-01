Nyt reilu kymmenen vuotta kuntayhtymässä vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien asioiden parissa töitä tehneenä on tullut tuntuma, että Satakunnan hyvinvointialueelle pitäisi kehittää Henkilökohtaisen avun keskus. Sieltä käsin voisi työntekijöitä välittää, kouluttaa ja rekrytoida sekä vaikeavammaiset työnantajat voisivat avustajaa hakea, niin akuuttiin tarpeeseen (esimerkiksi avustajan sairastuessa tai sanottua itsensä irti), kuin pitkäaikaiseen vakituiseen työsuhteeseen.

Vaikeavammainen on pulassa, kun avustaja ei jonain päivänä tulekaan. Systeemi on haavoittuvainen, jos se on yhden avustajan varassa. Usein onkin niin, että kun tarve on runsas ja eri vuorokauden aikoihin ajoittuva, tarpeita räätälöidään muun muassa kotihoidon kanssa yhteistyössä.

Kotihoito kipuilee kuitenkin vaikeavammaisten asiakkaiden kohdalla. Jos kotihoitoa tarvitaan paikkaamaan avustajan poissaoloa, he eivät pysty kuin avustamaan välttämättömän (ylös sängystä, pukeminen, aamupala ja muut sellaiset) ja sitten jo pitääkin päästä toiseen paikkaan. Vaikeavammainen jää ihmettelemään, kun piti mahdollisesti valmistella päiväruoka ja käydä kaupassa ja pyykkiäkin piti pestä, mutta ne sitten vaan jää hoitamatta, toiseen kertaan.

Ostopalveluna avun saaminen ja hankkiminen on hankaloitunut, kun palveluntuottajia eli yrityksiä ei ole tarpeeksi. Ne ovat joko kiinni kotihoidossa, tai heillä on jo riittävästi asiakkaita, eivätkä voi tulla apuun.

Jos tilanne vaikeavammaisen kohdalla pitkittyy, ettei avustajaa, ostopalvelua tai kotihoidon resursseja ole käyttää, niin on alettava vammaispalvelussa kysymään tilapäistä asumispaikkaa tehostettuun palveluasumiseen siksi aikaa, kunnes mahdollisesti avustaja löytyy. Näin nimenomaan silloin, kun apua tarvitaan vuorokauden eri aikoina, toistuvasti ja runsaastikin, tai asiakas on pystynyt avustajan ja kotihoidon avun turvin kotonaan asumaan.

Satakunnan alueella palveluasumista vaikeavammaisille on myös sanoisinko "köyhä" valikoima. Ei ole tarjolla sen tyyppistä asumista, kun vaikeavammainen tarvitsee, jossa voi niin sanotusti häärätä kuin kotonaan, esimerkiksi laittaa ruokaa ynnä muuta. Tilapäiset paikat ovat useimmiten integroitu ikäihmisten tai muistisairaiden kanssa samaan yksikköön.

Ja kukapa nyt kotipaikkakunnaltaan haluaisi lähteä muualle.

Kehitettävää riittää hyvinvointialueella ja sitä vartenhan tämä koko uudistus on tehty, jotta palvelut monipuolistuvat, tulisivat kaikkien ulottuville tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti ja riittävästi, myös vaikeavammaisten henkilökohtaisten avun suhteen.

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja, aluevaaliehdokas (kesk.) Kokemäki