Vammaisilta ja vanhuksilta on helppoa leikata tekemällä lakisääteiset palvelut niin toimimattomiksi, että niitä ei voida käyttää. Lyhyen tähtäimen säästöäkin tällä voidaan saada aikaan.

Välitysyhtiön valinta ja sen kanssa tehtävä sopimus ovat tällä alueella asiakkaan näkökulmasta tärkein osuus kuljetuspalveluita, osaavia autoilijoita kun Satakunnasta tiedetysti löytyy.

Porissa säästetään nyt romuttamalla sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain kuljetuspalvelut. Siis palvelut, jotka mahdollistavat liikkumisen niille vammaisille ja vanhuksille, jotka eivät voi julkisia kulkuvälineitä käyttää. Kuljetuspalveluiden tarkoitus on varmistaa mahdollisimman yhdenvertainen osallistuminen yhteiskuntaan. Työ, opiskelu, ystävien tapaaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, asiointimatkat.

Pori valitsi kilpailutuksessa kuljetustenvälityspalvelun, jonka käytöstä on muun muassa Espoon kaupunki jo saanut Avilta huomautuksen palvelun toimimattomuudesta. Satakunnan Kansastakin ollaan saatu lukea jo Kessoten alueen kokemuksia - välitys ei ole sielläkään toiminut. Keskukseen ei saada yhteyttä, tilattu auto jää tulematta ilman mitään ilmoitusta, asiakastiedot eivät päädy kuljettajille, joten muistisairas asiakas voidaan viedä väärään osoitteeseen ja jättää yksin pihalle. Kyyti ei tule välttämättä tilattuun aikaan (jos tilauksen onnistuu tekemään), vaan saattaa olla niin paljon myöhässä, että asiakas myöhästyy junasta, töistä, teatterista, hautajaisista… Taloudellisia menetyksiä ei asiakkaalle korvata.

Porin ratkaisu myöhästymisongelmaan on se, että välitysyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan asiakkaalla on velvollisuus tilata kyyti aina viimeistään tuntia ennen tarvetta. Kyytiä ei saa tilata suoraan kuljettajalta tai ottaa tolpalta, vaan se on aina tilattava keskuksesta. Keskukseen jonottaminen voi viedä 30 minuuttia tai kaksi tuntia - etukäteen mahdotonta tietää. Ja tämän jälkeen auto on mahdollista saada aikaisintaan tunnin kuluttua.

On tietysti olemassa tarpeita, joista tietää etukäteen tarkan ajankohdan, kuten junaan tai teatteriin meno. Tällöin kyyti on helppoa tilata ajoissa. Kuitenkin monella työpäivien pituus vaihtelee niin, ettei aina tiedä varmaksi, mihin aikaan saa työt päivältä valmiiksi. Kokoukset voivat loppua ennakoimattomiin aikoihin ja kaverien kanssa on mukavampaa istua iltaa, jos voi rennosti olla paikalla yhtä kauan kuin muut.

Meillä esimerkiksi perusturvalautakunnan kokous saattaa loppua klo 17 tai klo 22. Joskus yhdestä pykälästä keskustellaan tunti, toisinaan nuijitaan niitä läpi kymmenen tunnissa. Etukäteen on mahdotonta arvioida kokouksen päättymisaikaa edes tunnin tarkkuudella ja taksille ei odottamisesta makseta.

On täysin mahdollista, että kokouksen loppuessa klo 22 jonotan välityskeskukseen kaksi tuntia, tilaan auton saapuvaksi ja se tulee puoli tuntia tilatusta myöhässä, eli klo 01.30. Täysin kohtuuton aika odottaa ulkona varsinkaan pakkasella tai sateella. Kohtuuton on kyllä tuntikin, joka siis olisi minimiaika, jos vastoin kaikkia odotuksia välitykseen saisi heti yhteyden.

Vammaisneuvostolta ei pyydetty lainkaan lausuntoa liittyen välityspalvelun kilpailuttamiseen. Viime kilpailutusten yhteydessä vammaisneuvosto on lausunut, että oikeus tilata matka heti on säilytettävä, eikä tarvetta olekaan ollut aiemmin sitä poistaa, sillä muut välityskeskukset eivät ole olleet ongelmissa asian suhteen. Uuden yhtiön kanssa ongelmat alkoivat heti ensimmäisenä päivänä - asiakkaille annettu numero ei toimi ja pikaisesti tiedotteella julkaistuun toiseenkaan numeroon ei saada yhteyttä.

Vammaiset ihmiset, siinä kuin muutkin, opiskelevat, käyvät työssä ja vaikuttavat yhteiskunnallisesti. Meissä on perheellisiä, seurustelevia, sinkkuja. Asiantuntijatehtävissä toimivia, duunareita, yrittäjiä.

Ikääntyneiden hyvinvointia tukee mahdollisuus hoitaa itsenäisesti menojaan, osallistua, vaikka se ei enää ilman kuljetuspalveluja onnistuisi.

Jos meidät kaikki jätetään koteihimme eristäytymään, palataan ajassa taaksepäin.

Tiina Rinne

Porin Vammaisneuvoston vpj

aluevaaliehdokas (vas.)

Pori