Suomen kieli on upea kieli. Jokaisella sanalla on merkityksensä. Eron huomaa usein enempää pohtimatta, mutta joskus on syytä pysähtyä ajattelemaan, mitä jokin sana oikeasti tarkoittaa ja etenkin sitä, minkä mielikuvan se antaa.

Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta usein käytetty sana on edunvalvonta. Sana antaa minulle mielikuvan jostakin väsyneestä ja uneliaasta tekemisestä. Valvotaan sivusta, mitä tapahtuu, vai tapahtuuko yhtään mitään. Usein ei tapahdu.

Jospa ryhtyisimme tekemään yhteiskunnallista vaikuttamista ajamalla etujamme. Ainakin mielikuva tekemisestä olisi heti toisenlainen. Siitä, olisiko myös tekemisen ote toisenlaista, vastaisivat kuitenkin edelleen sen toteuttajat.

Ketään syyllistämättä, nyt kaikki ehkä syyllisyyttä tuntevat sanovat, ”tuo on pelkkää sananhelinää”. Ehkä on, mutta yrityksetkin laativat isku- ja mainoslauseita siitä, kuinka bisnestään tekevät. Se on brändäämistä eli mielikuvan luomista siitä, mitä tehdään ja millä tavalla tehdään.

Ehdotan, että ryhdymme Satakunnassa jatkossa ajamaan etujamme sen sijaan, että valvomme etujamme. Edunajamisesta syntyy mielikuva, että on tekemisen meininki. Sitten vain siirrytään edunvalvonnasta edunajamiseen. Brändätään se tavaksemme toimia, ja tehdään sitä täydellä tohinalla.

Toki tällä kokemuksella tiedän, ettei se ole ihan noin helppoa. Olen itse käyttänyt sanaa edunajaminen jo pitkään. Ilokseni olen huomannut, että useat maakuntaliitot käyttävät nekin tuota sanaa kertoessaan yhteiskunnallisen vaikuttamisensa tavoitteista ja keinoista.

Jukka Moilanen

Ulvilan emeritus kaupunginjohtaja