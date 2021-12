Sattuipa kerran niin, että mieleeni tuli ajatus yhteisestä joulun vietosta. Tämä ajatus on joutunut koronasta johtuen muhimaan päässäni ja odottamaan toteutumistaan kaksi vuotta.

Talkoot on hieno suomalainen sana. Englanniksi talkoot-termi voisi olla gathering for carrying out a major task, mikä voidaan kääntää kokoontumiseksi suuren tehtävän suorittamiseen.

Suomalaisissa talkoissa on valettu betonia, rakennettu yhdistysten tarvitsemia rakennuksia. Talkoissa on tavattu uusia ihmisiä ja annettu oma työpanos ilman korvausta toisten hyväksi. Talkoohengessä toteutuu hienolla tavalla, yhdessä tekemällä toisten ihmisten auttaminen ja yhteinen jakaminen.

Joulun juhla on yhteisöillemme tärkeä tapahtuma. Joulu on tärkeä perheelle ja suvulle. Joulu on meidän yhteistä omaisuuttamme. Jouluna me ihmiset vietämme aikaa yhdessä ja koemme meille merkityksellisten ihmisten kanssa yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Yhteisöllisyyteen kuuluvat luottamus ja läheisyys. Yhteisöllisyyttä voidaan ajatella laajemminkin kuin vain perheeseen ja sukuun liittyen. Koko kaupunki, koko Satakunta ja kaikki ympärillämme asuvat ihmiset kuuluvat yhteisöömme.

Minun yhteisöni on laajentunut tämän syksy aikana. Siihen kuuluvat nyt uusina ihmisinä Päivi, Mirva, Kati, Anne-Mari, Sirpa, Nova, Paula, Jaana, Niina, Tuomas ja Laura.

Yhdistimme näiden toisilleen lähes tuntemattomien henkilöiden kanssa taitomme ja tahtomme. Talkootyönä suunnittelimme ja toteutamme Yhteinen joulu -tapahtuman tämän vuoden tapaninpäivänä.

Meitä on toiminnanjohtajia, rehtori, järjestöasiantuntija, opiskelijoita, hankevastaava ja diakoni.

Tämä porukka kokoontui syksyn aikana etänä useamman kerran suunnitellen suurta tehtävää, yhteistä joulun viettoa alueen ihmisten kanssa. Korona muutti suunnitelmiamme niin, että tänä vuonna tapahtuma toteutetaan ulkotapahtumana yhdessä jouluglögiä ja joulutorttuja nauttien. Jokainen saa mukaansa joulukassin ja pienen lahjan. Tärkeintä tapahtumassa on kohtaaminen, keskustelu, yhteisöllisyyden tunne, luottamus ja läheisyys.

Kirjoitan tätä tekstiä ennen Yhteinen joulu -tapahtumaa. Toivon, että tästä tapahtumasta tulee jokavuotinen yhteisöllinen tapaninpäivän perinne. Vapaaehtoistoiminta antaa tekijälleen enemmän kuin osasin kuvitellakaan. Tärkeintä onkin kokemus, jonka tällainen toiminta antaa yhteisön jäsenille ja tekijöilleen, se yhdistää meitä.

Hanna Arendt on sanonut: Olemme kaikki ihmisinä samanlaisia siinä mielessä, että yksilöinä olemme kaikki erilaisia. Omilla teoillani voi olla suuri vaikutus muiden elämään ja muiden teoilla omaani. Tuliko joulusta yhteinen? Toivottavasti.

Johanna Siitari

KL, rehtori

aluevaaliehdokas (kok.)