Vihreiden aluevaaliehdokas Justus Leppänen kommentoi SK:n mielipidesivulla 12.12. kriittisesti tekemäämme valtuustoaloitetta, jonka teimme Ulvilan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 ja osoitimme Ulvilan kaupungin sivistyslautakunnalle tutkittavaksi.

Ulvilan Yhteiskoulun kahdeksannen luokan oppilaille jaettiin tänä syksynä Porin perusturvan vuosi sitten julkaisema kirjanen: ”Muuttuva keho ja seksuaalisuus. Opas nuorelle”. Aloitteessa esitimme, ettei opasta jatkossa jaettaisi koululaisille, vaan seksuaaliopetus hoidettaisiin opettajakunnan toimesta.

Eräät perheet ottivat meihin yhteyttä luettuaan lapsen koulusta tuoman vihkosen. He olivat suorastaan typertyneitä valistuksesta, jota alaikäisille koulusta jaetaan.

Tutustuttuamme materiaaliin totesimme, että vihkosessa on monia aivan asiallisiakin tietoja ja neuvoja nuorille, kuten tietoa kehon muutoksesta murrosiässä, itsetunnon kehityksestä, vaaran merkkien tunnistamisesta internetissä, seurustelusta, seurustelun päättämisestä sekä ohjeistusta seksuaaliseen ahdisteluun suhtautumisessa.

Sivuilta löytyy kuitenkin mielestämme nuoria vakavasti vahingoittavaa informaatiota, biologian faktoihin perustumatonta uskomustietoa, joka voi vahingoittaa nuorta juuri murrosiässä, jolloin nuori etsii itseään ja on hyvinkin hämillään suurista muutoksista, joita hän käy läpi niin fyysisesti kuin psyykkisestikin.

Kirjanen on pullollaan Amerikasta lähtöisin olevaa gender-ideologiaa. Tätä ”sukupuolten moninaisuus” -mantraa Leppänenkin hokee kirjoituksessaan peräti kuusi kertaa.

Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tunne muita sukupuolia kuin miehen ja naisen. Jokainen lapsikin tajuaa, että tytöt ja pojat ovat erilaisia. Sukupuoli on jokaisen ihmisen jokaisessa solussa, eikä siitä voi erehtyä. Se ei ole mielipidekysymys eikä se ole ihmisen päätettävissä.

Leppänen vähätteli sukupuoliahdistuneitten ongelmaa. Kuitenkin tutkimus osoittaa, että kuudessa vuodessa Suomessa nuorten sukupuoliahdistuneisuus on viisinkertaistunut ja yhä useampi hakeutuu hoitoon ahdistuksen seurauksena. Moni ahdistuneista on tyttöjä, jotka haluaisivat muuttua pojiksi. Usein näillä nuorilla on myös vakavia mielenterveyden häiriöitä sekä identiteettikehityksen ongelmia. Samaa kehitystä on tapahtunut koko Euroopassa.

Lääketieteellisessä Duodecim-lehdessä professori Riitta-Kerttu Kaltiala-Heino, erikoislääkäri Marja Työläjärvi sekä psykiatrian ylilääkäri Laura Suomalainen toteavat, että lasta ei tulisi kohdella hänen toivomansa ”väärän” sukupuolen mukaisesti, sillä se kertoisi lapselle, ettei häntä hyväksytä omana itsenään. Sukupuoliahdistus ei sillä vähenisi. He toteavat myös, että neljä viidestä sukupuoliahdistuneesta paranee itsestään murrosikään tultaessa.

Koska netistä ja lähes kaikista sarjafilmeistä nuoret saavat itseään hämmentäviä seksuaalisen suuntauksen virikkeitä, ei ihme, että monet nuoret ovat epätietoisia, sillä seksuaali-identiteetti varmistuu usein vasta 20 ikävuoden jälkeen. Siksi koulun jakaman tiedon pitäisi olla selkeästi nuorten kehitystä tukevaa – ei repivää.

Opas olisi myös voinut kertoa, että nuorelle ei tapahdu mitään vahinkoa, vaikka hän ei hätäilisikään seksielämän aloittamisen kanssa. Henkisesti toiseen osapuoleen tutustuminen on paljon tärkeämpää.

Toivomme kaikille nuorille tervettä ja tasapainoista kasvua kohti aikuisuutta!

Mario Heinilä

rehtori (eläkkeellä)

Minna Koivunen

sairaanhoitaja

Mari-Anna Stålnacke

teologian tohtori

Ulvila