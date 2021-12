Nyt on syksyllä tehty, mitä kansa halusi – rokotteita on ollut tarjolla halukkaille, koulut ja oppilaitokset ovat olleet lähiopetuksessa ja työpaikkojen pikkujouluja on pidetty – ja koronatilanne on huonompi kuin koskaan ennen.

On palattu koronaepidemian hallinnan kannalta paljon taaksepäin, ei sentään ihan lähtöruutuun. Hallituksen ja virkamiestoimijoiden päätökset laahaavat jälleen perässä.

Tartuntaketjujen ja omikronin levittämisen kannalta joulun juhlijoita on erityisesti kannustettava ymmärtämään oma roolinsa epidemian hallinnan kannalta.

THL ohjeistaa sivullaan, että ”kotitestistä saatu positiivinen tulos on varmistettava terveydenhuollossa tehtävällä PCR-testillä” pitää kyllä paikkansa.

Pitäisi myös ohjeistaa, että kotitestissä tullut negatiivinen tulos ei varmuudella poissulje koronaa. Lähipiirin todettu koronainfektio tai omat oireet on ensisijaisesti huomioitava omassa käyttäytymisessä koronaepidemian aikana rokotepassista riippumatta.

Tässä tilanteessa, kun erittäin herkästi tarttuva omikron valtaa tilaa myös Suomessa ja väestön rokotus- ja immuniteettisuoja koronaan on mitä kirjavin, Koronavilkku pitäisi olla ladattuna jokaiselle puhelimessaan.

Vilkun hälytysviesteihin voi yksilötasolla reagoida mitä ketterimmin. Jos kotona, koulussa, työpaikalla tai harrastuksissa vilkun hälytyksiä ilmenee, tiedetään, että väistämättä yksilötasolla todellinen koronaan sairastumisen riski on koholla.

Jokaisella meistä on roolimme. Henkilökohtaisen riskin arvion mukaan jokainen meistä voi rajoittaa kanssakäymisiään ja lisätä suojakerrointa virustartunnan välttämiseksi vallitsevan koronatilanteen mukaan. Tämä koskee yksittäistä ihmistä siinä missä yhteisöjä.

Päivittäistä koronakartan tulkintaa voisi väestöviestinnällä tehostaa, esimerkiksi käymällä läpi iltauutisten jälkeen koronan ilmaantumislukuja Suomessa ja maailmalla. Vallitsevan epidemiatilanteen mukaan yksilöllä tai yhteiskunnalla tulisi olla mahdollisuus mukauttaa arjen toimintaa ja kohtaamisia, tarvittaessa välittömästikin.

Viime vuodesta jo tiedämme, että maskin käyttö, ulkotilat ja digi-tervehdykset mahdollistavat hyvän joulun toivotukset. Tehokkaaksi todettuja epidemian hallinnan keinoja ei tule väheksyä eikä lopettaa. Ja mitä tulee uusiin innovaatioihin ja tapoihin toimia, niille pitää olla tilaa ja uskallusta ottaa käyttöön. Korona ei ole vielä ohi.

Maria Juusela

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri

Espoo