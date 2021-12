Turun Sanomat kertoi 4.12. että Attendo nostaa vuodenvaihteessa osassa yksiköitään vanhusten tehostetun palveluasumisen vuosihintoja tuhansilla euroilla – pahimmillaan jopa 12 500 euroa Huittisissa.

Attendosta todetaan, että he ovat kuntien armoilla siinä, jääkö hinnankorotus asiakkaan maksettavaksi. Ällistyttävää! Eiväthän he ole kenenkään armoilla, kun kerran ovat päättäneet, että hinnat nousevat. Auki on vain se, kuka on maksaja! Turha Attendon on uhriutua. Hoivajätti ei näemmä edes näe, kuka tässä on kenenkin armoilla ja uhri!

Kunnille annetaan tasan kaksi vaihtoehtoa – joko te maksatte tai sitten maksaa vanhus. Ota tai jätä! Uhreja ovat Attendon hoivakodeissa asuvat vanhukset. He ovat omaisineen varmasti täynnä huolta ja epävarmuutta. Pystyvätkö vanhukset jatkamaan omassa kodissaan loppumatkansa, vai joutuvatko jonnekin muualle ja minne, jos ei kunta ei ota korotusta kontolleen?

Attendo syyttää tästä korotustarpeesta yleiskorotuksia ja hoitajamitoitusta. Tämä ei kelpaa kyllä miksikään selitykseksi. Heillä hinnankorotukset vaihtelevat 700–12 500 euroa vuodessa, mutta henkilöstömitoitus ja yleiskorotukset ovat olleet samat kaikissa.

Olisiko oikeampi selitys kuitenkin se, että yritys on tullut ”halvoilla hinnoilla sisään” julkisille palvelumarkkinoille ja luottanut sitten siihen, että kun kuntien oma palvelutuotanto on riittävän vähäistä, saadaan hinnat hilattua ylös? Näinhän tämä markkinatalous toimii.

Toinen selitys voisi olla se, että palveluasumisen asukkaiden hoitoisuus on ollut aiemmin kevyempi, mutta nykyisin tullaan tehostetun palveluasumisen piiriin entistäkin huonompikuntoisempana ja siksi ”kultakaivos” alkaa ehtyä. Ennen raskainta hoitoa vaativat otettiin useammin kuntien yksiköihin.

Mielestäni tämä on Attendolta täysin vastuutonta ja epäeettistä toimintaa! Korotusten ajoitus on tehty niin, että kunnat eivät pysty enää reagoimaan siihen etsimällä muita ratkaisuja. Eivät he saa vanhuksiaan muualle. Ja omia paikkoja ei ole. Kuntien budjetit on lyöty lukkoon ja nyt pitäisi jostain löytää valtavat määrät lisää rahaa, joko kunnan kukkarosta tai vanhukselta.

Toki tämä koskee vain niitä kuntia, joissa on omaa palvelua tarjolla vähän ja Attendon tai muiden yksityisten tuottajien osuus iso. Oppirahan maksavat nyt nämä kunnat.

Kuntien ei pitäisi päästää muita päättämään puolestaan. Verovarojen käyttöä määrääkin joku muu, sillä näinhän Attendo nyt tekee. Attendo kertoo, että hinnat nousevat ja esittää keinotkin, millä aikovat edetä.

Kylmää kyytiä antaa tämä kansainvälinen hoivajätti niin kunnille kuin vanhuksillekin. He vetoavat siihen, että asukkailla on oikeusturva kohtuuttomia maksuja vastaan. ”Asukas voi kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kaupungin on tarjottava hänelle paikkaa muualta tai ostettava palvelu muulla sopimuksella”. Tämä kertoo hoivajätin suhtautumisesta vanhuksiin. Jos ei kunta taivu palvelusetelin hinnankorotuksiin, vieköön vanhuksensa muualle.

Aluevaalit ovat tulossa. Toivottavasti tästä opitaan, kun tulevat hyvinvointialueet alkavat palveluita järjestää. Hallitus on todennut, että pääosa palveluista on tuotettava hyvinvointialueilla itse. Nyt meidän äänestäjien onkin seurattava tarkoin, mitä tästä sanovat ehdokkaat. Olkaamme siis tarkkoja ja äänestetään julkisten palvelujen puolesta!

Maaret Laakso

aluepäällikkö, JHL

Turku