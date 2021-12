Uusien hyvinvointialueiden palveluita on tarkoitus tuottaa lähinnä julkisina palveluina. Periaatteessa tavoite on hyvä, mutta julkisen puolen henkilöstöresurssit eivät siihen yksinään tule riittämään. Palvelutason turvaamiseksi tarvitaan välttämättä myös yksityisiä palveluntuottajia.

Jos yksityisen puolen palvelutuotanto ostetaan vain suurilta tuottajilta, esimerkiksi Attendolta tai Mehiläiseltä, on melko varmaa, että palvelujen hinta tulee olemaan liian korkea.

Sen vuoksi olisi kiinnitettävä erityistä huomiota palveluihin liittyvien hankintojen kilpailutuksiin. Hankintojen tarjouspyyntöjen on oltava sellaiset, että myös pienet, jopa yhden hengen yritykset, voivat tarjota palveluitaan hyvinvointialueelle.

Pieniä hyvinvointipalvelujen tuottajia on maakunnassamme lukuisia. Ilman suurta hallintobyrokratiaa pienet yritykset voivat tuottaa palvelut huomattavasti edullisempaan hintaan.

Näiden pienten palvelujen tuottajien etuna on myös se, että palvelut voidaan valita aina läheltä palvelun tarvitsijaa ja niiden tuottama palvelu on yleensä paljon joustavampaa. Toteutetaanpa ulkoinen hankinta palveluseteleillä, tai jollain muulla tavalla, on päätökset tehtävä nopeasti ja paikalliset tilanteet tuntevalla tasolla.

Uuden lain perusteella kunnat eivät saa tuottaa palveluja hyvinvointialueelle. Ainakin ruokahuollossa tämä aiheuttaa turhia kustannuksia sekä kunnille että hyvinvointialueelle. Kunta tuottaa ruokapalvelut kouluihin, varhaiskasvatukseen ja kunnan muihin yksiköihin, nykyisin myös perusturvan yksiköihin.

Jos ja kun perusturvan yksiköt jäävät pois, niin koulujen lomien aikaan ruokahuolto on melko tyhjillään. Tehokkaampaa olisi, jos ainakin ruokahuollossa ja muissa vastaavissa tukipalveluissa kunnat voisivat tarvittaessa tuottaa palveluita hyvinvointialueelle.

Tämä asia olisi ratkaistava eduskunnassa lakia tai asetusta korjaamalla.

Juhani Seppälä

Kokemäki

aluevaaliehdokas (kesk.)