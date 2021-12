Geopolitiikka on realiteetti, joka pitää muistaa

Maanpuolustusasiat ovat olleet viime aikoina puheenaiheena hävittäjähankintoihin liittyen.

Geopoliittisiin realiteetteihin kuuluu, että Suomi on kautta historian ollut puskurivyöhyke suurvaltojen näkökulmasta. Sen takia olisi syytä pitää Suomi sotilaallisten konfliktien ulkopuolella.

Isoviha ja Kustaan sota 1700-luvulla, Suomen sota 1800-luvun alussa, Krimin sota 1800-luvun puolivälissä, talvisota ja jatkosota osoittivat, että konfliktien keskelle joutumisesta on varsin huonot seuraukset Suomelle.

Pietari Suuri yritti hävittää ja autioittaa suuren osan Pohjanmaata sotilaallisista syistä 1700-luvulla, ja samasta syystä perusteltiin Karjalan kannakseen liittyviä aluevaatimuksia talvisodassa ja myöhemmin rauhansopimuksessa.

1600-luvulla aiheuttivat Ruotsin kuninkaiden sotaseikkailut erittäin kireän verotuksen Suomessa, joka autioitti tiloja varsinkin Länsi-Suomessa. Aluemenetykset ja autonomian ajan sortopolitiikka muistuttaa myös historiasta.

Venäjän vallankumouksen seurauksena Suomi sai ainutlaatuisen tilaisuuden saavuttaa itsenäisyys, vaikka ajautuikin heti kansalaissodan välienselvittelyyn. Itsenäistyminen kuitenkin loi pohjan omalle maanpuolustukselle.

Äärioikeiston valtaan pääsy 1930-luvulla johti Euroopassa suursotaan, ja se olisi hyvä pitää mielessä nyt, kun Satakunnassakin on esiintynyt äärioikeistoon liittyviä ilmiöitä. Pariisin rauhansopimuksessa vaadittiin sodan jälkeen tällaisten järjestöjen toiminnan lakkauttamista Suomessa.

Puolueettomuuspolitiikan avulla olemme saaneet olla rauhantilassa vuodesta 1945 lähtien ja toivottavasti Suomen valtionhallinto pystyy tekemään viisaita päätöksiä, että näin on myös tulevaisuudessa ja hyvissä väleissä ollaan jokaiseen ilmansuuntaan. Puolueettomuuspolitiikkamme päämäärä on maamme itsenäisyyden ja rauhan säilyttäminen ja vakauden säilyminen Pohjolassa.

Meillä on maarajaa idän suuntaan noin 1 340 kilometriä, ja se on maanpuolustuksen kannalta keskeinen realiteetti. Aseistuksesta riippumatta puhevälit siihenkin suuntaan tulisi aina säilyttää.

Maavoimien suorituskyky on aina ollut oleellisen tärkeä, joten siitäkin sektorista tulisi huolehtia.

USA on kaukana ja sillä on omat intressinsä tilanteesta riippuen, kuten on nähty Afganistanissa. Ukrainan ajautuminen pitkään konfliktiin muistuttaa geopolitiikan realiteeteista ja Venäjän roolista.

Hävittäjiä pidetään nyt tärkeinä, mutta tärkeää on myös viisas ulkopolitiikka ja sen avulla rauhan säilyminen.

Pohjoismaiden välistä yhteistyötä ei pitäisi väheksyä puolustusasioissa ja ulkopolitiikassa Nato-option ollessa nyt agendalla.

Pertti Salo

Eurajoki