Kirjoittaja on huolissaan tulevaisuuden ihmisten liikkumiskyvystä. Kuvituskuva.

Muistaako joku Axiomin? Se oli pulleiden ja umpilaiskojen ihmisten kansoittama avaruusalus, johon Wall-E ja EVE matkasivat Pixarin herättelevässä Wall-E -animaatiossa. Wall-E taas oli robotti, joka oli jätetty maapallolle siivoamaan ihmisten saasteita ja roskia täydellisen ekologisen romahduksen jäljiltä. Elokuvan isoja teemoja ovat ylikuluttaminen, jätteet, suuryhtiöiden ahneus ja hedonismi.

Elokuvan ensi-illasta on kulunut 13 vuotta, mutta teemat ovat pelottavan ajankohtaisia. Olemme kuluttamassa loppuun planeettaa ennennäkemättömällä nopeudella. Viherpesun siivellä luomme fossiilisten polttoaineiden tilalle sähköllä toimivia tuotteita, jotka synnyttävät uusia ongelmia. Emme siis edes pyri vaikuttamaan juurisyihin, kuten kuluttamisen määrälliseen kasvuun, vaan kuljemme hillittömällä draivilla kohti seuraavaa pysäkkiä, jossa odottaa horisonttiin ulottuvat tuulimyllyplantaasit, aurinkokennomeret ja muut “puhtaat” energiamuodot.

Biomassa saa väistyä, kun tarpeita tyydytetään puhtaalla energialla. Luonnon monimuotoisuus on alati uhattuna. Tosin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mielestä luonnon monimuotoisuus ei esimerkiksi metsien avohakkuissa katoa, vaan se muuttaa muotoaan. Ministeri Lepän maailmankuvassa katoaminen on itsessään muodonmuutos. Metsäteollisuuden lobbarin sanaan on uskominen.

Palataan Axiomiin. Ihmiskunta on evakuoitu massiivisiin avaruuslaivoihin, joissa ne ovat teknologian avustamana pulskistuneet ja pulskistuneet. Samanlainen trendi on menossa myös todellisuudessa, jossa kansalaisten liikuntasuosituksia heivataan koko ajan alaspäin, ja jossa ruoan ja lähes kaiken muunkin voi tilata kotiovelle. Itse ei tarvitse liikkua sataa askelta päivässä jos ei halua.

Cooper-testistä on tullut helvetin tulessa marinoitu kidutusinstituutio, jonka mainitseminen nostaa kylmän hien kansalaisen otsalle. Uutisissa kerrotaan nuorten yhä alaspäin vajoavasta kuntokäyrästä. Sama trendi näkyy myös varusmiespalvelussa. Varusmiespalveluksesta pääsee tulevaisuudessa läpi luultavasti tekemättä minuuttiakaan sykettä kohottavaa liikuntaa.

Hätkähdyttävintä oli todeta, että UKK-instituutin muutama vuosi sitten uudistetusta liikkumisen suosituksesta 18–64-vuotiailla oli poistunut vaade vähintään 10 minuutin kestoisista liikkumishetkistä. Nyt riittävät jo muutaman minuutin pätkät kerrallaan –tässä kohtaa tulee jo hiki.

Jos trendi jatkuu tällaisena, niin rollaattori on 20 vuoden päästä yleisin kevyessä liikenteessä vastaantuleva kulkuneuvo.

Jaakko Jäntti

hyvinvointivalmentaja

Porin kaupunginvaltuutettu

aluevaaliehdokas (vas.)