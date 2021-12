Porin varhaiskasvatuspäällikkö vastaa kritiikkiin: ”Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on laskenut, mutta silti tarvitaan lisää paikkoja”

Mielipidesivulla oli 14.12. kirjoitus avointen päiväkotien toiminnassa Porissa. Punakylän avoimen toiminta joudutaan valitettavasti tänä vuonna lopettamaan ja siirtämään toiminnat Kalaholman avoimeen päiväkotiin tammikuun alusta alkaen. Punakylän tilat otetaan ryhmäperhepäivähoidon käyttöön, koska varsinaisista varhaiskasvatuspaikoista on pulaa.

Kirjoittajat toivat hyvin esille avoimen varhaiskasvatuksen merkityksen perheille. Oletettavasti osin koronasta johtuen toimintaan ei kuitenkaan ole osallistunut samaa määrää lapsia kuin aiemmin ja tällainen yhdistäminen oli nyt mahdollista.

Kirjoituksessa arvosteltiin hidasta reagointia tähän nykyiseen paikkapulaan. Tilanne onkin uusi ja yllättävä. Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on laskenut, mutta silti tarvitaan lisää paikkoja.

Kuulostanee kummalta, selitys on lainsäädännön muutoksessa. Elokuun alusta alkaen lapsiryhmien lapsimääriin on tullut tiukennuksia. Käytännössä ryhmiin ei ole enää voinut sijoittaa samaa määrää lapsia kuin aiemmin. Tiloista on pulaa Pohjois-Porin lisäksi myös Länsi-Porissa.

Varhaiskasvatukseen voi tehdä hakemuksen jopa 12 kuukautta ennen kuin siihen on tarve. Moni vanhempi myös tekee näin, osa kaiken varalta. Varhaiskasvatukseen tehtäväksi jää selvittää hakemusten todenperäisyys ja ajankohtaisuus.

Valitettavasti monen perheen tilanne on epäselvä, eivätkä vanhemmat usein itsekään osaa varmuudella sanoa, milloin lapsi todellisuudessa olisi aloittamassa tai aloitusajankohta voi muuttua moneen kertaan. Koronatilanne on myös vaikuttanut vanhempien töiden aloitukseen ja heidän halukkuuteensa tuoda lasta varhaiskasvatukseen. Epävarmuutta on paljon.

Porissa on hienosti saatu uusia päiväkoteja vanhojen tilalle, yksi uusi on rakenteilla ja toinen suunnitteilla. Muita varhaiskasvatuspaikkoja ei noin vain ole otettavissa käyttöön. Mikä tahansa taloyhtiö ei voi vuokrata varhaiskasvatukselle tilojaan, asunnon käyttötarkoitustakin pitää muuttaa. Lapset tarvitsevat aina myös pihan. Tiloille on olemassa omat vaatimuksensa myös palotoimella ja terveysvalvonnalla.

Punakylän avoimen toiminnan lopettaminen ja siirtäminen toisiin tiloihin on käyttäjien kannalta valitettava asia, mutta aivan välttämätön lakisääteisten palveluiden järjestämiseksi. Avointen päiväkotien toiminnan tulevaisuus on riippuvainen määrärahojen, henkilöstön ja tilojen riittävyydestä.

Ritva Välimäki

varhaiskasvatusyksikön päällikkö

Porin kaupunki