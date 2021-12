Aluevaalit ovat tärkeät sosiaalipalvelujen kannalta. Vaaleissa ratkaistaan, miten sosiaalipalvelut järjestetään Satakunnassa, meidän hyvinvointialueellamme.

Sosiaalipalveluita käyttävät kaikki vauvasta vaariin, niin rikkaat kuin köyhät. Satakuntalaisia asuu kaupunkien lähiöissä ja kylissä, kuntakeskuksissa ja kuntien kylissä sekä maaseudulla. Asuinpaikasta riippumatta ihmisten tulee saada tavalla tai toisella sekä sosiaalihuollon että terveydenhoidon palveluita.

Palveluiden tuottaminen erilaisilla alueilla on haastavaa. Hyvinvointialueen tulee löytää uusia tapoja palveluiden tuottamiseen. Satakunnan asukkaille tulee luoda tunne siitä, ettei ketään jätetä oman onnensa nojaan.

Satakunnan väestö on vanhusvoittoista. Siksi ikäihmisten hyvinvointia koskevat päätökset ovat merkityksellisiä hyvän elämän ja talouden kannalta. Ikäihmisten sosiaalipalveluita ja hoitoa koskevia linjauksia on tehty kunnissa.

Hyvinvointialueella linjauksista tehdään Satakunnan linja. Esimerkiksi Porin linja on kotona asuminen, siihen liittyen kotihoidon kehittäminen ja omaishoidon tukeminen. Tämä on haasteellista, kun tavoitteena on, että vain 6 prosenttia yli 75-vuotiaista on vuonna 2024 laitoshoidossa.

Tavoitteen saavuttamiseksi laitoshoitoa puretaan. Vanhainkoti Himmelin yli 120 paikkaa on jo ajettu alas. Kyläsaaren vanhainkoti on lakkautusuhan alla. Kerrotaan, että tilat ovat siellä sopimattomat ikäihmisille.

Missä hoidetaan ikäihmiset? Kuka hoitaa yksin elävät iäkkäät ja kaikenikäiset vammaiset henkilöt, jotka hekin tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa? Vastauksena on, että kotona. Siksi kotihoitoa on kehitettävä antamaan palvelua ympäri vuorokauden. Omaiset ja omaishoitajat ovat kultaakin kalliimpia.

Kysymys kuluu, mistä saa apua, kun omaishoitaja uupuu tai omainen ei osallistu hoitamiseen? Tähän tulevilla päättäjillä pitää olla vastaus valmiina. Ketään ei saa jättää heitteille. Hyvinvointialueen päättäjän pitää ymmärtää, mistä kaikesta on vastuussa, kun näistä asioita päätetään.

Ikäihmisten palveluiden pohtiminen osoittaa, että näitä palveluita pitää tuottaa yhtä lailla sosiaalihuollon ja terveyshuollon keinoin. Uudistuksen myötä tulee kehittää molempien sote-palveluiden yhteistyötä.

Tarvitessaan terveyspalveluita ikäihminen tarvitsee myös sosiaalipalveluita, kuljetusta, taloudellista apua ja hoitoapua. Vuonna 2023 voimaanastuvaksi tarkoitetun lakiesityksen mukaan ikäihmisen hoitoa varten laadittava palvelusuunnitelma saa nykyistä sitovamman merkityksen. Hyvinvointialueilla palvelusuunnitelmia laativien sosiaalialan ammattilaisten tulee tuntea kotihoito entistä paremmin. Tiukemman sääntelyn myötä vastuu kasvaa.

Hyvinvointialueella ratkaistavia kysymyksiä ovat digitalisaation käyttö, sote-palveluiden valvonta ja henkilökunnan työhyvinvointi. Hyvä kysymys on myös, miten palveluista tiedotetaan. Miten varmistetaan, että tiedottaminen tavoittaa asiakkaan. Tärkeitä tiedottamisen kannalta ovat henkilökohtaiset tapaamiset.

Digitalisaatio esitetään vastauksena moneen kysymyksen. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että osa satakuntalaisista ikäihmisistä on digitalisaation ulkopuolella. Ei ole verkkoa. Ei ole varaa hankkia liittymiä ja laitteita. Ei ole käytön opettajaa tai tukea.

Hoitopalveluiden valvonnassa on edelleen puutteita, joista toistuvasti saamme lukea uutisista. Sosiaalipalveluiden valvonta pitää hyvinvointialueella nostaa esiin ja järjestää nykyistä paremmin. Ehkä terveyspalveluiden valvontajärjestelmästä voisi ottaa oppia.

Äänestä tammikuussa. Aluevaaleissa voit vaikuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen.

Sinikka Alenius

Porin kaupunginvaltuutettu

Porin kaupunginhallituksen jäsen

maakuntavaltuuston jäsen

aluevaaliehdokas (sd.)