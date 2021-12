Hallitus on antanut tällaisen uuden termin kuin ”hyvinvointialue”.

Hyvinvointialue ei vastaa sanana sitä todellisuutta, jota ihmiset siellä alueella kokevat. Olisiko ”pahoinvointialue” ollut nimeksi sen huonompi keksintö.

Tässä suomalaisten nykyisessä elämänmuodossa jokin tai jotkin tekijät aiheuttavat laajaa pahoinvointia. Jopa niin voimakkaasti, että ihmiset sairastuvat henkisesti ja fyysisesti. Poliitikot ja hyvinvointia tutkivat tohtorit ovat ymmällään. Suomihan on hyvinvointivaltio, mutta kansa voi pahoin. Jotain on mennyt pieleen ja pahasti.

Hätääntynyt poliitikko tekee kysymyksen, ”ketkä voivat pahoin?” Hänen pitäisi itse tietää vastaus! Vastaus on, että melkein kaikissa ikäryhmissä oireillaan.

Osa lapsista oireilee jo päiväkodeissa. Päiväkodit eivät ole enää tavoiteltu työpaikka, sen paljastaa henkilöstön jatkuva vaihtuvuus.

Peruskoulun oppimistulokset laskevat ja opetushallinto on ihmeissään. Ammatillinen koulutus on alennustilassa, siinä kyllä pääsyylliset ovat tiedossa. Valtakunnan poliitikot ovat usean hallituksen toimesta leikanneet ammatillisen koulutuksen määrärahoja aivan liikaa. Siellä on jouduttu itseopiskeluun ja sehän ei toimi tässä ikäluokassa, kun pitäisi perehtyä erilaisiin taitoihin. Koulutuksen keskeyttäjiä on liikaa.

Lapsiin ja nuoriin liittyvä huonovointisuus liittyy perheisiin. Lapsiperheet ovat pulassa, kukaan ei oikein osaa sanoa miksi. Perheet ovat monenlaisten haasteiden keskellä. Avioerot ovat yleistyneet. Avioerolapset ovat kärsijöitä, he joutuvat vain sopeutumaan.

Sitten on vähemmän huomiota saanut valtava ryhmä, johon kuuluu esimerkiksi työelämän erityisosaajat ja esimiehet. He voivat olla omien yritystensä tehtävissä taikka avaintehtävissä muissa yhtiöissä. Myös valtiolla ja kunnilla on vastaavia esimies- ja avaintehtäviä. Ihmiset kuormittuvat liikaa ja alkavat oireilla vakavasti. Koronahoitajat ja lääkärit ovat juuri tämänhetkinen esimerkki tästä ryhmästä.

Sitten on hiljainen suuri kokonaisuus, ikäihmiset. Kokonaisuudessa on toki runsaasti ihmisiä, jotka kokevat elämänsä hyväksi. Tämä ikäluokka sinnittelee omillaan mahdollisimman pitkään. Harva vaatii äänekkäästi yhteiskunnan palveluja. Siedetään kipua, pelkoa ja yksinäisyyttä liian pitkälle.

Myöskin he tietävät sen tosiasian, että heitä auttavia palveluita ei ole saatavilla riittävästi. Eniten tarvetta olisi ihmisen läheisyydestä, mutta siitä on krooninen pula.

Kysynkin ministeri Krista Kiurulta, tuoko hänen johtamansa sote-uudistus apua kuvaamaani ihmisten pahoinvointiin. Vai jääkö se kunnille ennaltaehkäisevään työhön, jota nyt virallisesti korostetaan.

Jukka Tuori

maakuntaneuvos

aluevaaliehdokas (kok.)

Huittinen