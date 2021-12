Kirjoittajalla on ehdotus, mitä Venatorin tyhjilleen jäävällä alueella voisi tehdä.

Itsekin Meri-Porissa asuvana olen miettinyt, mitähän kyseiselle alueelle tapahtuu, kun Venatorin pigmenttituotanto loppuu.

Toki alueelle jää Venatorin poistuttua toimintaa, kuten Porin Prosessivoiman voimalaitos, mutta varsinainen Venatorin tehdasalue on jäämässä tyhjilleen.

Kierrätys, jätteiden lajittelu ja ilmastoasiat ovat koko ajan tärkeämmäksi nousevia asioita ja ne koskevat meitä kaikkia. Miten ratkaisemme ongelmat ja millaisen maailman haluamme jättää tuleville sukupolville?

Suomessa kerätään joka päivä yli 800 kuormaa yhdyskuntajätettä. Ennen ne kaadettiin kaatopaikoille ja haudattiin, mutta nykyään onneksi ne toimitetaan siihen toimintaan sopiville polttolaitoksille.

Polttolaitoksia on edelleen vain liian vähän, ja osa jätteistä joudutaan rahtaamaan Ruotsiin ja Viroon, jossa niistä tuotetaan lämpöä ja sähköä paikallisille asukkaille.

Porissakin Hangassuon kaatopaikalle kipataan sekajätettä isoon halliin, josta sitä jatkokuljetetaan rekoilla poltettavaksi Vaasaan ja Saloon. Kuulostaa kalliilta ja myös tyhmältä, että jätettä ajetaan pitkiä matkoja ja jopa kuljetetaan ulkomaille.

Tässä kohtaa tulee mieleen Kaanaan teollisuusalue.

Voisiko ajatella, että sinne tehtäisiin tällainen polttolaitos? Siellä on valmiina jo korkea piippu, jossa lienee valmiina hyvät suodattimet, jotka poistavat rikin ja muut hiukkaset. Kun jäte poltetaan kovassa kuumuudessa eli 1 100 asteessa, palamisprosessista ei siirry ilmateitse ympäristöön kuin vesihöyryä ja hieman typenoksideja.

Hautaamalla maahan jätteestä vapautuu viisinkertainen määrä esimerkiksi metaanikaasuja. Polttamisesta jää tuloksena myös tuhkaa, jota oikein käsiteltynä voidaan käyttää muun muassa maanrakennusaineena.

Porin lisäksi siellä voitaisiin käsitellä naapurikuntien jätteet myös.

Hyötynä prosessista saisimme tuotettua lämpöä ja sähköä porilaisille. Prosessivoiman kautta on jo valmiita jakelukanavat sähkönjakeluun ja kaukolämpöverkkoon.

Se on valitettavaa, että edelleen sekajätteen sekaan laitetaan aika paljon sinne kuulumatonta jätettä. Jätteet pystytään kuitenkin nykyään erottelemaan toisistaan erilaisilla painoon, magneettisuuteen ja seulasysteemeihin perustuvilla laitteilla.

Eli jätteet lajittelemalla sieltä voidaan erottaa kierrätykseen kuuluvat materiaali, kuten lasi, metallit ja muovit. Youtubesta löytyy hyviä esimerkkivideoita miten esimerkiksi Saksassa jätteiden käsittely on hienosti ja mahdollisimman siististi hoidettu.

Venatorin alue on aidattu ja siellä on valmiina isoja varasto- ja tuotantotiloja, joissa tätä prosessia voitaisiin tehdä sisätiloissa siististi ympäristöä rasittamatta. Myös logistisesti rekkavaakoineen alue on hyvällä paikalla, ja alueelta löytyy myös hyvin toimiva vedenpuhdistamo.

Ajatusta voisi laajentaa muuhunkin kierrätykseen. Porissa ja lähikunnissa on metallin, muovin ja puumateriaalin kierrätyksiin erikoistuneita yrityksiä, jotka toimivat ahtailla tonteilla tai siihen käyttöön sopimattomilla alueilla.

Kaanaan teollisuuspuistosta voitaisiin tehdä toimiva kompleksi, josta saisimme olla ylpeitä ja joka tekisi tärkeää työtä ympäristön hyväksi. Toki tällaisella toiminnalla olisi myös hyvä vaikutus alueen työllisyyteen.

Kiinteistöt omistaa Venator ja maa-alueet ovat Porin kaupungin omistuksessa.

Venatorin pitäisi poistuttuaan puhdistaa alueet. Mitenkähän asiassa mahtaa käydä?

Nyt pitäisi laittaa hyvät neuvottelijat liikkeelle Venatorin suuntaan ja keskustella alueen tulevaisuudesta ja hieroa sopimus, joka antaisi kunnon alkupääoman uudelle toiminnalle.

Tuoreessa muistissa on kauppa, josta alueen uudet omistajat saivat ”huomenlahjana” sievoisen summan rahaa ottamalla vastuun alueesta.

Teppo Tamminen

Pori