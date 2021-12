Lapset kärsivät, kun Porin kaupungin päätöksenteossa reagoidaan hitaasti hoitopaikkapulaan. Näin toimiessa sijaiskärsijöitä tulee, ja tällä kertaa kärsijöinä ovat Punakylän avoin päiväkoti ja sen käyttäjät.

Avoimen päiväkodin kerhotoiminta on monelle perheelle tärkeä osa arkea ja suuri tuki, jota ilman moni perhe hakeutuisi aiemmin päivähoidon piiriin. Tällä viikolla Punakylän avoimen päiväkodin perheille ilmoitettiin toiminnan loppuvan vuodenvaihteessa ja tilojen tulevan ryhmäperhepäivähoidon käyttöön paikkaamaan hoitopaikkapulaa.

Eivätkö päättäjät pidä avointen toimintaa arvossaan, kun näitä lakkauttavat? Eikö juuri laadukkailla lapsiperheiden palveluilla luoda tulevaisuuden säästöjä? Avoimen päiväkodin toiminta tukee kotona lastaan hoitavia perheitä ja tarjoaa varhaiskasvatusta ja toimintaa.

Hoitopaikkojen tarve on ollut tiedossa jo aiemmin, mutta miksi reagoidaan myöhässä hätäisin ratkaisuin? Alkaako tästä avointen päiväkotien vaivihkainen alasajo? Alueellinen toiminta tulisi turvata! Pohjois-Porissa on paljon lapsiperheitä ja avoimen toiminnalle on alueella käyttöä.

Lapsille on tarjottu mahdollisuutta siirtyä muutaman viikon varoitusajalla toisen alueen avoimeen päiväkotiin, vieraaseen paikkaan ja vieraiden aikuisten kanssa.

Samalla kuitenkin lakkauttaen 3–5-vuotiaiden aamupäiväryhmät. Osa lapsista nukkuu vielä päiväunet, ja aamupäiväryhmien poistuessa kulkeminen toimintaan hankaloituu huomattavasti, sillä useissa perheissä on pienempiä sisaruksia. Iltapäiväryhmät osuvat päiväuniaikaan.

Toiminta tavoittaa entistä huonommin perheitä, kun toimintaa vähennetään ja etäisyydet kasvavat.

Näin käy, kun hoitopaikkapulaan ei reagoida ajoissa. Tehdään äkkinäisiä ja lyhytkatseisia päätöksiä, jolloin osa lapsiperheistä joutuu todella epäreiluun tilanteeseen.

Kysyttäessä työntekijöiden siirtymistä lasten mukana selvisi, ettei työntekijöiden kanssa ole edes keskusteltu muutoksesta, eikä asiaa siis mietitty. Se, minkä päiväkodin alaisuudessa työntekijät ovat, on muotoseikka, kun lapsetkin siirtyvät eri alueelle missä asuvat.

Kerho on vaatinut kaksi työntekijää. Tämä ei ole säästökohde! Osa lapsista on käynyt kerhoa jo kolme vuotta, toiset taas ovat juuri ehtineet sopeutua toimintaan ja työntekijöihin, ja nyt pitäisi aloittaa alusta. Lapsille ja perheille tämä on kohtuuttoman iso muutos lyhyellä varoitusajalla juuri ennen joulutaukoa ja kesken kauden.

Mikäli Punakylän tilat tarvitaan päivähoidon käyttöön, tulisi alueen avoimen toiminnalle löytää uudet tilat mahdollisimman pian.

”Lapsiystävällisen Porin” päättäjien tulisi ottaa huomioon myös avoimen päiväkotitoiminnan lapset ja heidän etu! Tässä on kohtuuttoman paljon muutoksia perheille ja lapsille paikan, tilojen ja työntekijöiden vaihtuessa sekä isojen aamupäiväryhmä loppuessa yhtäkkisesti.

Vastustamme näin hätäistä ratkaisua ja toivomme, että asiaa käsiteltäisiin nyt myös avoimen kerhon lasten etu huomioiden. Löytyykö tahtoa?

Outi Vehmaskangas, Maiju Palonen, Jenna Kanerva, Mari Ruusulaakso, Sarita Sundelin ja Sannamaari Sundelin

Pori