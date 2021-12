Sote-uudistus on mahdollisuuksia täynnä

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa, eli runsaan vuoden kuluttua. Odotukset ovat mittavia, onhan sosiaali- ja terveyspalvelu uudistusta tehty jo lähes 20 vuotta.

Uudistuksen merkittävimpiä tavoitteita ovat yhdenvertaiset lähipalvelut, terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva integraatio ja niin sanotun yhden luukun periaate. Kaikkiin näihin liittyy toimiva potilastietojärjestelmä ja digitalisaatio.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus ei tuo mukanaan yhtään uutta lääkäriä tai muuta terveydenhuollon tai sosiaalipalvelujen henkilöä. Keskeisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uutta ajattelutapaa kaikissa uudistukseen liittyvissä tehtävissä.

Lähipalvelun jokainen satakuntalainen kokee omalla tavallaan – perustaen näkemyksensä omaan tai läheisten palvelutarpeeseen.

Yksikertaisimmillaan lähipalvelu tarkoittaa pääsyä lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle, toimivia neuvolapalveluita, läheltä saatavia ikäihmisten palveluita, läheltä saatavaa suun terveydenhuoltoa tai toimivaa vapaa palokunta (VPK) verkostoa. VPK-osaajat muodostavat monen kunnan alueella nopeimman ensiavun.

Kaikissa sote-keskuksissa tai terveyspisteissä toimintojen integroituminen edellyttää matalan kynnyksen yhden luukun periaatetta. Asiakkaan on saatava tarvitsemansa palvelu yhdeltä luukulta tai saatava riittävä ohjeistus yhdellä puhelinsoitolla. Oli kyse sitten terveyteen tai sosiaalipalveluun liittyvästä asiasta.

Toimivan laajakaistaverkon rakentaminen mahdollistaa osaltaan tasavertaiset palvelut koko maakunnan alueella. Laajakaistaverkon välityksellä konsultointi lääkärin kanssa tukee muun muassa ikäihmisten kotona asumista.

Uudistuksessa erikoissairaanhoidon integroituminen mahdollisimman lähelle asiakasta voi toteutua laajakaistaverkon välityksellä ja esimerkiksi liikkuvilla palveluilla.

Kyse on isosta uudistuksesta, jossa keskiössä asiakkaan lisäksi ovat osaava henkilöstö ja uudenlainen johtaminen.

Onnistuessaan sote-uudistus lisää Satakunnan kilpailukykyä ja elinvoimaa. Uudistuksen iso kysymys on muutoksen tulosten mittaaminen. Miten mitataan esimerkiksi hyvinvoinnin- ja terveyden (HYTE) edistämistä?

Sote-uudistuksen aikataulu on tiukka. Tuskin kukaan uskoo, että kaikki edellä mainitsemani asiat ovat valmiina vuoden 2023 alussa.

Uudistus pohjautuu julkisten palvelujen saatavuuteen. Todellisuudessa julkisten palvelujen lisäksi uudistuksessa yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa on välttämätöntä.

Tammikuussa valittava aluevaltuusto tekee isoja päätöksiä. Satakunnassa valmistelu on hyvässä aikataulussa. Uudistus on paitsi mahdollisuus, mutta uudistus on välttämätön.

Tapio Huhtanen

maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja

kaupunginvaltuutettu

Sote-ohjausryhmän jäsen

aluevaaliehdokas (kesk.)