Mikä on meille tärkeintä? – Ihmisen hyvinvoinnin paras tuottaja on toinen ihminen

Kiitos toimittaja Anne Nikalle erinomaisen hyvästä kolumnista 8.12.21. Nikka kirjoitti, että liian usein ruuhkavuosiin ja lapsiperhearkeen liitetään kielteisiä tuntemuksia, ja niistä myös media kirjoittaa usein negatiiviseen sävyyn.

Liian usein nousee myös keskustelussamme esiin, että aika, jolloin lapset ovat pieniä, on raskasta ja uuvuttavaa. Tämä on monesti totta, mutta toisaalta mikä on elämässä niin palkitsevaa, kuin saada kokea, että se aika on tuonut mukanaan suuren lahjan; muistorikkaan elämän nauruineen ja parkuineen. Onneahan ei toisaalta usein näe ja koe siinä hetkessä, kun se on käsillä. Tämä on hyvin ominaista meille ihmisille.

Ihmisen hyvinvoinnin paras tuottaja on toinen ihminen. Iloa ja onnellisuutta voi ja saa kokea, kuten myös kiukkua ja vihaakin.

Tästä saimme lukea SK:ssa 9.12. julkaistusta artikkelista Hyvä viha. Psykoterapeutti Heli Pruuki toi hienosti esiin, miten tärkeää on purkaa aggressiota järkevästi, eikä tukahduttaa sitä. Ja kuten tiedämme, kiukussa on voimaa, ja se antaa myös meille ihmisille rohkeutta.

Tärkeintä meille on ihmissuhteet, kaikki muu tulee sen jälkeen. Lapsi on lahja, mutta niin on myös ihminen toiselle ihmiselle lahja.

Avataan tämä ”paketti” joka päivä kaikella pieteetillä ja ilolla.

Hanna Raitakari

Pori