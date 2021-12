Kävin Porissa katsomassa palvelutalossa asuvaa äitiäni. Tulin Poriin bussilla, ja olin ajatellut, että ehdin haukata välipalaa Samkin ravintolassa ennen kuin paikallisbussi Karjarantaan lähtee matkakeskuksesta.

Samkin ovissa hetken sähellettyäni huomasin, että ravintola Skenessä oli niin valtavat jonot, etten ikinä ehtisi siinä syödä. Kysyin kassalta, onko heillä kahvilapuolta lainkaan. Olisi ollut, mutta tarjolla oli pelkkää makeaa – siinä kohtaa en halunnut syödä munkkia tai kakunpalaa. Samkin tiloissa pääsin kyllä vessaan, mistä kiitos.

Menin viereiseen kauppaan. Kassalla kuulin, että kahvi olisi pitänyt ottaa lihatiskiä vastapäätä, ja totesin, että aikataulu ei enää anna myöden lähteä seikkailemaan entuudestaan tuntemattomaan kauppaan. Söin sitten kaupan aulassa kylmää kolmioleipää.

Miten Porin kokoisella kaupungilla on pokkaa kohdella matkalaisia näin? Porin matkakeskus on irvikuva vaikkapa Jyväskylän vastaavasta keskuksesta, jossa on kahviloita ja ravintoloita sekä tilaa istuskella lämpimässä – toisin sanoen siinä on seinät ja katto.

Samaan aikaan vanhan linja-autoaseman hieno rakennus on tyhjillään, puhumattakaan siitä, että matkakeskuksen alta jyrättiin kaunis ja viehättävä puisto.

Tiedän, että asiasta on Porissa keskusteltu paljon jo aiemmin, mutta oma mittani tuli nyt täyteen.

Juri Nummelin

Turku