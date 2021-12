Lastensuojelun sosiaalityöntekijät ovat jo useiden vuosien ajan vaatineet kohtuullisuutta asiakasmääriin, jotta he voisivat tehdä työtään laadukkaalla ja kestävällä tavalla.

Ymmärrämme kaikki, että jos yhdellä työntekijällä on samanaikaisesti vastuullaan vaikkapa 80 lasta, hänellä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tutustua kunnolla heihin kaikkiin, ja työskentely jää paljon pintapuolisemmaksi kuin mitä työntekijät ja asiakkaat toivoisivat. Sammutellaan niitä tulipaloja.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan lastensuojeluun muodostetaan rajat sille, montako lasta yhdellä sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan.

Tämä raja on 2022 alkaen 35 lasta ja 2024 alkaen 30 lasta. Nämä rajat ovat perusteltuja ja toivottuja, ja toteutuessaan ne lisäävät olennaisesti lastensuojelun vaikuttavuutta.

Tiedämme, että monessa Satakunnan kunnassa on ollut viime vuosina suuria vaikeuksia saada sosiaalityöntekijöitä, etenkin lastensuojeluun. Tähän merkittävimpiä syitä ovat työn vaativuus, resurssien puute ja palkkaus suhteessa tehtävänkuvaan. Myös työntekijöiden vaihtuvuus näissä tehtävissä on keskimääräistä suurempaa.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on erittäin vastuullista työtä, ja työntekijät joutuvat kestämään tehtävässään korkeaa psykososiaalista kuormitusta.

Hyvinvointialueille siirryttäessä on löydettävä keinoja, joilla lastensuojeluun saadaan rekrytoitua sosiaalityöntekijöitä. Uusia tekijöitä tarvitaan, ja virkaansa jo hoitavista työntekijöistä on pidettävä hyvää huolta, jotta he haluavat työskennellä tehtävässään myös hyvinvointialueen työntekijöinä.

Palkkauksen on vastattava työn vaativuutta, työntekijöillä on oltava kohtuulliset asiakasmäärät ja heille on annettava resurssit työnsä laadukkaaseen toteuttamiseen. Asiakkaiden on saatava ne palvelut, jotka työntekijä ja asiakas arvioivat juuri kyseiselle perheelle parhaaksi tukimuodoksi.

Lastensuojelun toimivuudesta on huolehdittava. Tässä asiassa epäonnistumisella on laajat ja vahingolliset seuraukset.

Samanaikaisesti on kiinnitettävä myös erityistä huomiota siihen, että lastensuojelun uudet mitoitukset eivät saa nostaa kynnystä siirtää lapsi lastensuojelun asiakkuuteen asiakasmäärien keinotekoiseksi hallitsemiseksi.

Lastensuojelun sosiaalityö ei saa siis esimerkiksi alkaa valua sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön puolelle, vaan lapsella on oikeus saada lastensuojelun asiakkuus hänen tilanteensa niin edellyttäessä. Tämä on kaikkien etu.

Marianna Turunen

sosiaalityöntekijä, YTM

aluevaaliehdokas (vas.)

Pori