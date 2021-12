Satakunnassa, kuten valtakunnallisestikin, valmistaudutaan parhaillaan kauan odotettuun sote-uudistukseen, hyvinvointialueisiin.

Uudistuksen toteuttamisella on kiire: sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat jatkuvasti nousseet, hoivan ja hoidon palveluketjuissa on aukkoja eikä – lupauksista huolimatta – keskipisteenä olekaan asiakas, vaan päätöksiä tehdään ”kasvottomasti” ja valmistellaan kaukana itse asiakkaasta.

Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö on huolissaan siitä, että ikäihmiset eivät saa ääntään kuuluviin ja heidän hoito- ja hoivatarpeensa sekä arjessa selviäminen jäävät huomiotta.

Yksi pullonkauloista on hoitoon pääsy. Ikäihmisille on turvattava pääsy lääkäriin asuinpaikasta riippumatta. Ajanvaraukset ja vastaanotot tulee järjestää niin, että vanhukset tulevat ymmärretyiksi ja saavat tarvitsemansa hoidon. Hyvän elämän tavoitteeksi on asetettava ikäystävällinen hyvinvointialue. Nyt tähän on otollinen vaihe.

Ikäystävällisyyden toteuttaminen ei vaadi uusia konsteja. Hyviä käytäntöjä, kuten omalääkärijärjestelmä voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Ikäihmisten neuvolatoiminta tulee ulottaa jokaiseen kuntaan, palveluohjaajia ja -neuvojia palkkaamalla pystytään tukemaan ikäihmisten oman elämän hallintaa ja helpottamaan pääsyä palveluiden pariin.

Korkea kynnys sähköisten palveluiden käyttöön madaltuu, jos palvelut ovat kasvokkain saatavilla lähietäisyydellä.

Eläkeläisjärjestöt tarjoavat monenlaista apua ja vertaistukea ikäihmisten arkeen. Julkisen sektorin, järjestöjen ja ikäihmisten välisellä kiinteällä yhteistyöllä on mahdollista edistää saumattomien palveluiden järjestämistä ja turvata hoitotakuu.

Aluejärjestö korostaa, että aluevaaleissa on kyse ikäihmisten hyvinvoinnin takaamisesta. Ikäystävällisen alueen turvaamiseksi on tärkeää, että ikäihmiset äänestävät aluevaaleissa.

Tuula Telin

puheenjohtaja

Eläkeläisten Satakunnan aluejärjestö