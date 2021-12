Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt lähivuosina runsaasti. Syitä asialle on monia, enkä lähde niitä tässä erittelemään. Yksi kuitenkin on varmaa: se, että yhteisöllisyys ja lasten harrastusmahdollisuudet ovat koronan myötä vähentyneet tai jopa loppuneet.

Mitä tekee Pori? Se kieltää lasten ja nuorten mailallisen pelaamisen Liisantorilla. Liisantorin kenttä on mahdollista jakaa kahteen osaan verkolla. Saadaan luistelijoille ja pelaajille omat alueet. Kiekot ja pallot ovat lennelleet sieltä jo 60-luvulta asti. Kovasti kummastuttaa, jos siitä joku nykyään häiriintyy.

Muistuttaisin vielä, että kaikilla lapsilla ei ole mahdollista päästä tekojääradalle sen aukioloaikoina. On perheitä, joiden taloudellinen tilanne voi sen estää. Myös myöhäinen ajankohta ja liikenneyhteydet vaikeuttavat sinne pääsyä.

Joku kirjoitti ulkojäiden käytöstä. Uskon varmasti jokaisen pelaajan jäävän omalle lähikentälle, jos sellainen talven aikana saadaan jäähdytettyä. Lähitalvina se on ollut aika mahdoton saavutus. Toivoisin että asiaan tehdään jokin ratkaisu nopealla aikataululla.

Marika Alasaari

Pori