Jokin aika sitten kulttuuri-ja tiedeministeri Antti Kurvinen (kesk.) vastasi, että syöttö tuli suoraan lapaan, kun tämän lehden toimittaja kysyi Porin yliopistokeskukselle annettavasta kehittämisrahasta.

Porin yliopistokeskus sai osuutensa kokonaisuudessaan kolmen miljoonan määrärahasta. Porin saama osuus oli 541 000 euroa, eli raha jaettiin suunnilleen tasan kuuden yliopistokeskuksen kesken. Muut yliopistokeskukset ovat Seinäjoella, Kokkolassa, Kajaanissa, Mikkelissä ja Lahdessa. Lahti on jo päässyt osalliseksi Lahden-Lappeenrannan yliopistossa.

Ministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen kommentoi yliopistokeskusten hankalaa asemaa Porissa 29.11. pidetyssä seminaarissa. Suora lainaus: ”Yliopistokeskukset eivät usein ole emoyliopistojen strategian keskiössä, vaan reunalla.” (SK 30.11) Näinhän se on. Laissa yliopistoista todetaan vain, että yliopistoilla voi olla yliopistokeskuksia. Sehän ei vielä kovin paljon lupaa.

En väheksy Porin ja muiden yliopistokeskusten yhteensä saamaa kolmen miljoonan kehittämisrahaa. Varmasti sillekin löytyy hyvää käyttöä.

Haluaisin kuitenkin yhdellä esimerkillä valaista yliopistokeskuksen ja yliopiston rahoitusta vertaamalla Porin yliopistokeskuksen ja Lapin yliopiston saamaa valtion rahoitusta ja opiskelijamäärää. Lapin yliopisto sijaitsee Rovaniemellä, jossa on noin 65 000 asukasta, kun Porissa on 85 000 asukasta. Porin yliopistokeskuksessa on noin 1 100 ja Lapin yliopistossa 4 000 opiskelijaa.

Porin yliopistokeskuksen budjetti on 9,5 miljoonaa, josta valtion rahoitusta on noin puolet, eli 5 miljoonaa. Lapin yliopiston budjetti on 50 miljoonaa, mikä on lähes täysin valtion rahoitusta kuten muillakin yliopistoilla.

Yllä olevasta voi jokainen päätellä, mikä on Porin todellinen maali: oman yliopiston perustaminen. Poliittinen paine on luotava ennen vuoden 2023 eduskuntavaaleja. Se on haaste myös kaikille Satakunnan poliittisille puolueille ja kansanedustajille. Tyhjän saa pyytämättäkin.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos

Pori