Hoitotakuun rahoitus on olemassa

Arvostettu yleislääketieteen professori Päivi Korhonen jatkoi 23.11. Satakunnan Kansassa 20.11. aloittamani keskustelua terveyskeskusten toiminnan parantamisesta. Kirjoitus oli hyvä ja perusteltu, mutta erääseen asiaan puutun. Korhonen kirjoitti: ”Maan hallitus ei ole kuitenkaan luvannut lisäeuroja lääkäreiden tai hoitajien palkkaamiseen.”

Kunnat vastaavat terveyspalveluista. Ne saavat valtiolta valtionosuutta peruspalveluihinsa. Se on niin sanotusti yleiskatteellista, ei jokaiseen erilliseen toimintaan ”korvamerkittyä”. Valtionosuus kattaa noin 25 prosenttia palveluiden kustannuksista, loput 75 prosenttia on kuntien itsensä vastuulla.

Marinin hallitus on merkittävästi lisännyt kuntien valtionosuuksia. Sen ansioista moni kunta teki vuonna 2020 jopa ylijäämäisen tilinpäätöksen.

Jos kunnille säädetään uusia velvoitteita, on valtion osoitettava tähän 100 prosentin rahoitus. Hoitotakuuta eli seitsemässä päivässä hoitoon -järjestelmää varten on nyt varattuna 95 miljoonaa euroa. Hieman lisää vielä tarvitaan.

Tuolla rahoituksella saa noin 2 miljoonaa lääkärin vastaanottokäyntiä terveyskeskuksessa. Se merkitsisi 33 prosenttia lisäystä terveyskeskusten lääkärivastaanottokäynteihin. Jonot eivät tällä vielä poistuisi, mutta lyhenisivät merkittävästi.

Yksityisiltäkin niitä voidaan ostaa. Hinta on viime aikoina ollut 60–70 euroa käynniltä, ja potilaan maksaessa käynnistä 20 euroa on nettokustannus 40–50 euroa. Yksittäisten käyntien ostoa parempi malli on kuitenkin oma henkilöstö tai pitkäaikainen palvelukokonaisuuden osto.

Koko kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden kokonaiskustannus on 20,6 miljardia euroa. Yhdellä prosentilla tästä eli 200 miljoonalla eurolla saisi jo jonot pois kokonaan. Tähän pitää sote-uudistuksessa pystyä. Se on yksi perusteltu syy koko uudistukselle.

Aki Linden

yleislääketieteen erikoislääkäri

kansanedustaja (sd.)