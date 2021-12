Aino-Maija Luukkonen: Latu on avattu kohti omaa yliopistoa

Porin kaupungin strategisena tavoitteena on oma yliopisto. Tavoite voi toteutua kehittämällä ja modernisoimalla nykyistä yliopistokeskusmallia tai muita mahdollisia Porin ja Satakunnan edun mukaisia uusia yhteistyö- ja rakennemalleja.

Tämä tulevaisuuden kannalta merkittävä tavoite on ensimmäisen kerran kirjattu Porin kaupunginvaltuuston hyväksymään vuosien 2022–2024 talousarvioon ja -suunnitelmaan. Lyhyellä aikavälillä tavoitteena on nykyisen yliopistokeskusmallin kehittäminen yhteistyössä emoyliopistojen ja muiden yliopistokeskusalueiden kanssa. Aivan kuin tilauksesta on myös tiede- ja kulttuuriministeri käynnistänyt poliittisen keskustelun yliopistollisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Porin kaupunginhallituksen aloitteesta on Satakuntaliiton koordinoimana pohdittu Satakunnan korkeakoulutuksen tulevaisuutta erityisesti ottaen huomioon mahdollisuudet yliopistollisen koulutuksen laajentamiseen.

Selvitysmies Kalervo Väänäsen laatiman Satakunnan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan selvitystyön loppuraportissa esitetyn mukaisesti Porin kaupunki edellyttää lisäksi, että osaamisperusteista maahanmuuttoa ja tekniikan alan ylioppilaspohjaisia aloituspaikkoja lisätään, sote-alan koulutuksen lisäämistarpeeseen vastataan ylioppilaspohjaisen sosiaalityön koulutuksen käynnistämisellä ja sote-henkilöstön täydennyskoulutuksella sekä vuorovaikutusta Porin yliopistokeskuksen emoyliopistojen kanssa tiivistetään tutkimus- ja koulutusohjelmien kehittämiseksi erityisesti mineraaliklusterissa. Selvityksen täytäntöönpano on käynnistynyt.

Porin strateginen tavoite ja tahtotila yliopistokeskusmallin kehittämiseksi on perusteltu, kun huomioidaan esimerkiksi Tilastokeskuksen alueellisen väestöennusteen 2021–2040 Satakuntaa koskevat karut luvut. Satakunnan väestö vähenisi ennusteen mukaan 24 900 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Väestö vähenisi kaikissa satakuntalaisissa kunnissa.

Satakunnalla on kuitenkin vahva aluetaloudellinen perusta: maakunta on maan kärkiluokkaa aluetalouden, viennin, työllisyyden, työpaikkakehityksen ja investointien määrän osalta. Tästä huolimatta maakunnan demografinen rakenne on haavoittuva, joten negatiivista kehitystä voidaan lieventää vain maakunnan keskeisten toimijoiden tavoitteellisella yhteistyöllä.

Tämä tarkoittaa korkeakoulujen kehittämisen lisäksi maakunnallisen tavoitteen asettamista osaamisperusteiseen maahanmuuttoon ja tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden ja vastuunjaon määrittämistä. Porin kaupunki on valmis sitoutumaan edellä tarkoitettuun yhteistyöhön ja edelleen asettamaan kaupunkikonsernin eriasteisille koulutuksen järjestäjille ne sisällölliset ja toiminnalliset tavoitteet, joilla osaamisperusteista maahanmuuttoa pystytään lisäämään.

Yliopistokeskusten alueellista vaikuttavuutta koskevassa selvityksessään valtiotieteen tohtori Timo Aro on osoittanut, että yliopistokeskusmaakuntien koulutustaso on toki noussut, mutta ero muuhun maahan ei ole tasoittunut. Kuudella yliopistokeskuksella on selvästi oma profiilinsa liittyen koulutukseen, opetukseen ja tutkimukseen.

Porin yliopistokeskuksessa on suoritettu 62 prosenttia kaikista yliopistokeskusten ylemmistä korkeakoulututkinnoista ja tohtorintutkinnoista. Porin yliopistokeskuksesta valmistuneiden sijoittumisluvut työmarkkinoille ovat toiseksi korkeimmat kaikkien yliopistojen ja yliopistokeskusten joukossa.

Kannamme huolta väestön koulutustason nostamisesta Satakunnassa, osaavan työvoiman saamisesta myös tulevaisuudessa ja siitä, että runsaan vuoden päästä aloittava hyvinvointialue pystyy rekrytoimaan osaavaa henkilökuntaa ja täyttämään ne hoitoon pääsyn kriteerit, joita alueille on asetettu. Tässä kaikessa yliopistollisella koulutuksella on ja tulee olemaan yhä tärkeämpi merkitys.

Porin kaupungin strateginen tavoite on selkeä ja ymmärrettävä – oma yliopisto. Toteutuakseen tavoite vaatii vahvaa uskoa omaan maakuntaan ja laajaa kokonaisnäkemystä oman edun tavoittelun sijaan.

Latu on nyt avattu – älkäämme antako sen umpeutua.

Aino-Maija Luukkonen

Kirjoittaja on Porin kaupunginjohtaja.