Porin väestönkehitys on ollut pitkään mollivoittoinen. Ilonaiheet ovat jääneet vähiin. Muuttoliikkeen ennakkotiedot osoittavat pitkästä aikaa valonpilkahduksia.

Pori sai tammi–lokakuussa muuttovoittoa yhteensä 218 henkilöä, joista 176 henkilöä tuli ulkomailta ja 42 henkilöä kotimaasta. Porin muuttovoitto on de facto edelleen vaatimaton useisiin suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin verrattuna, mutta suunta on lupauksia herättävä.

Porin henkisen ilmapiirin kannalta on tärkeää, että negatiivinen etumerkki on ylipäätään vaihtunut positiiviseksi.

Pori kuuluu Hämeenlinnan, Porvoon ja Lappeenrannan ohella niiden maakuntakeskusten joukkoon, joiden muuttotase on kääntynyt positiiviseksi koronakriisin aikana

Pori kärsi maan sisäisestä muuttoliikkeestä keskimäärin -115 henkilöä muuttotappiota tammi–lokakuussa ennen koronakriisiä vuosina 2015–2019. Ensimmäisen koronavuoden aikana muuttotappio kutistui jo -21 henkilöön ja kuluvana vuonna on tullut jo pientä muuttovoittoa.

Kyse on numeroiden valossa pienestä muutoksesta, mutta symbolisesti isosta muutoksesta.

Pori on saanut kuluvana vuonna muuttovoittoa yhteensä 109 kunnasta. Muuttovoittoa on tullut eniten muista Satakunnan kunnista sekä Vantaalta ja Sastamalasta. Kiinnostava yksityiskohta on, että Pori on saanut korona-aikana määrällisesti eniten muuttovoittoa Raumalta. Porin muuttovoitot painottuvat nuoriin 15–24-vuotiaisiin ja yli 45-vuotiaisiin muuttajiin.

Muuttovuoto kohdistuu edelleen Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun.

Porin tulevan kehityksen kannalta muuttovetovoima on kriittinen menestystekijä. Pori tarvitsee aktiivi-iässä olevia veronmaksajia ja työllisiä. Muuttovoitot kotimaasta ja ulkomailta ovat käytännössä ainoa keino lieventää raskaan negatiivista luonnollista väestönlisäystä ja vinoutunutta ikärakennetta.

Koronakriisi on avannut mahdollisuuksien oven Porin kaltaisille maakuntakeskuksille. Muuttajien ”valintojen kentälle” pääseminen potentiaaliseksi muuttokohteeksi ei ole vähäpätöinen asia. Seuraava askel on valmistautua kiihtyvän kilpailuun ja taistella osaajista, työvoimasta ja muuttajista.

Jokainen valonpilkahdus on Porin kannalta tärkeä, sillä se lisää toivoa ja tulevaisuususkoa.

Timo Aro

kaupunginvaltuutettu (vihr/sit)

alue- ja väestönkehityksen asiantuntija

Pori