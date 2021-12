Ismo Läntinen puolustelee mielipidekirjoituksessaan pöhöttynyttä palloiluhallirakennusta erilaisin superlatiivein.

Totuus on käyttäjien tasolla paljolti erilainen kuin hänen luomansa kuva. Eri tarkoituksiin luotavat kentät edustavat paljolti sellaisia lajeja, joista ennen ei ole kuultukaan. Ne ovat harrastuspohjaltaan ohuita. Poikkeuksina voitaneen pitää kori- ja lentopalloa.

Taloudellinen rasite tässä on mittava. Jokainen tuleva vuosi edustaa noin 2 miljoonan eron kuluerää, jonka maksamiseen osallistuvat kaikki porilaiset Luvialta Reposaareen asti. Valtaosa asukkaistamme ei tule milloinkaan edes käymään koko hallissa.

Keskustan uimahallista päätettiin kaupungin 450-vuotisjuhlakokouksessa. Hinta oli palloiluhallia alempi, mutta jos ajatellaan nykyaikaa, suunnilleen sama.

Normaalivuonna uimahallissa käyttäjiä on yli 320 000 käyttökertaa, jokaisen kulu on 8,3 euroa käyntikerta. Käyttäjä maksaa tästä vain osan. Vuodessa hallin taloudellinen tulos on yli 1,5 miljoonaa euroa tappiolla.

Vapaa-aikaviraston hallinnassa olevat alueet ja kentät nielevät valtavia summia vuosittain. Ei voi väittää, etteikö urheiluun ja vapaa-aikaan olisi satsattu Porin kokoluokkaan nähden riittävästi.

Kuntalaki määrittelee kaikille asukkaille riittävät ja yhtäläiset palvelut. Esille on tuotu muun muassa Meri-Porin ja muidenkin kaupunkiosien jälkeenjääneisyys.

Meri-Porissa on Mäntyluodon koulu on myyty ja ollut vuosia tyhjillään. Miksi kaupunki ei vuokraa sitä käyttöönsä osittain?

Isossa juhla- ja voimistelusalissa on koripallo- tai tenniskenttä valmiina. Kunnostetut luokkahuoneet olisivat lisäksi käyttäjilleen olemassa, jos vain vapaa-aikavirasto toimeentuisi tehtävään.

Vuokraajana kaupungin riskit olisivat pois suljettuina ja vuosikulut mitättömiä.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (vas.)

tekninen lautakunta

Pori