Ateistikin on uskovainen, kirjoittaa Mario Heinilä (SK 13.11.) ja jatkaa, että uskonnotonta ihmistä ei ole.

Ilmoittaudun. Minä olen uskonnoton. Voi kutsua ateistiksikin, jos haluaa. Itselleni tuo määrittely on varsin yhdentekevää.

Itse asiassa uskonnottomia, siis ilman uskoa jumalaan olevia, on suomalaisista enemmistö. Jos kirkkoon nyt edelleen kuuluukin noin 67 prosenttia suomalaisista, on näistä suurin osa hällävälistejä.

Kirkon opetuksen mukaan jumalaan uskovia lienee nykyisin noin kolmannes kansalaisista ja osuus pienenee. Yhä useampi nuori on uskonnoton. Eli uskonnoton maailmankatsomus on lisääntymässä.

Onko siis enää edellytyksiä uskonnon opetukseen?

Uskontoja tulee kuitenkin käsitellä kouluissa samoin kuin muitakin yhteiskuntaan liittyviä asioita ylipäätään, mutta sitä varten ei tarvita erityistä uskontoainetta. Uskontoja tulisi käsitellä kouluissa vain ja ainoastaan yleissivistyksellisesti ja se voidaan tehdä ilman erityistä uskontoainetta.

Jos Opetushallituksen opetussuunnitelmassa uskonnonopetus onkin määritelty tunnustuksettomaksi, ovat uskonnon oppikirjat kylläkin selvästi tunnustuksellisia. Kristinuskon asiat ja Raamatun kertomukset käsitellään aivan kuin ne olisivat täyttä historiallista totta. Sitä niissä ei käsitellä, että kristinuskon tarinat ovat melkein suoraa lainaa muista vanhemmista taruista.

Jos evankelinen kirkko onkin vaikuttanut Suomessa 500 vuotta, onko se pelkästään peruste uskontotuntien säilyttämiseen? Jos kirkko aikoinaan huolehtikin kouluopetuksesta, johtui se siitä, että kirkko toimi eräänlaisena valtion alueorganisaationa, joka hoiti asioita, joita kunnat nykyisin hoitavat. Näihin aikoihin kirkkoon kuuluminenkin oli itsestään selvyys ja jäsenprosentti oli käytännössä 100.

Mutta maamme on muuttunut näistä.

Uskonto on jäänyt koulun aineisiin, koska kirkolla on ollut aikoinaan vahva asema yhteiskunnassa, ja on edelleenkin jäsenkadosta huolimatta.

Kirkko on itse asiassa omine privilegioineen valtionkirkko, vaikka kirkko ei mielellään tätä tunnusta. Mutta maailma on muuttunut ja muuttuu koko ajan sekulaarimpaan suuntaan – paitsi konservatiivis-autoritaarisissa maissa.

Kirkonmiehet viihtyvät vallan vaiheilla. Ovat aina viihtyneet.

Pitääkö olla ateisti ollakseen sitä mieltä, ettei uskonnon opetus kuulu kouluun?

Ei. Uskonto on kouluopetukseen ongelmallista kyllä siksi, että se ei perustu faktoihin samalla tavalla kuin matematiikka, äidinkieli, vieras kieli, liikunta, kädentaidot ynnä muut opetussuunnitelmaan kuuluvat oppiaineet, mutta oman uskonnon opetus on ongelmallista myös siksi, että uskontoja on lukuisia, eivätkä koulut aina voi järjestää kaikille oman uskontonsa opetusta. On kouluja, joissa muslimioppilaat menevät elämänkatsomustiedon (ET) tunneille samaan aikaan, kun valtionkirkkoon kuuluvat eivät voi mennä, halusivat tai eivät.

Kuvaavaa on, että lukioissakaan ET-kurssia ei voi ottaa, mikäli kuuluu kirkkoon, eivätkä alle 18-vuotiaan vanhemmat suostu allekirjoittamaan lupaa eroamiseen. Siis epätasa-arvoisuus ilmenee siinäkin, että toiset uskonnot eivät saa samaa kohtelua kuin valtionkirkon uskonto.

Jokaisen oman uskonnon opetuksen järjestäminen vie kouluilta aikaa ja resursseja. Kaikille yhteisen katsomusaineen ja siis ET:n opettaminen poistaisi nuo ongelmat.

Kristinuskon opetus on myös eetokseltaan hankala koston jumalineen ja Vanhan testamentin puolella kerrottuine tämän saman jumalan hirmutekoineen ja kansanmurhineen. Jos et rakasta jumalaa yli kaiken, saat rangaistuksen.

Uuden testamentin puolella on hyvää eettistä opetusta, mutta se ei ole kristinuskosta nousutta, vaan eri kulttuureissa aikojen myötä kehittynyttä. Altruismi kehittyi evoluution mukanaan ja se mahdollisti ihmiskunnan, ei mikään uskonto.

Elämänkatsomustieto tarjoaa varmasti kestävämmän pohjan nuortemme moraaliseen ja eettiseen ajatteluun ja kehitykseen. Ei tarvitse olla ateisti puolustaakseen ET:tä.

Yki Räikkälä

Pori