Venäläistä rulettia turvallisuudella?

Pelastustoimen säästöt ovat kirjoittajan mielestä uhka turvallisuudelle. Kuva on lokakuisesta hälytystehtävästä Porin Pormestarinluodosta. Paikalla oli vajaa kymmenen paloautoa sekä muita pelastusajoneuvoja.

Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen ja Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival ottavat kantaa pelastustoimen säästöihin (SK 3.11.) ja puolustelevat operatiivisen suorituskyvyn romahduttavaa esitystä eri argumentein. Lienee siis syytä palata asiaan hieman tarkemmin.

Jos aloitamme Tähtisen väitteestä, jonka mukaan ”tehostamishahmotelmat on valittu niin, että niillä olisi mahdollisimman pieni kielteinen vaikutus pelastustoimen palvelutasoon” ja kuitenkin kaikki säästöt kohdistuvat suoraan operatiiviseen palvelutasoon, niin voidaan todeta väitteen olevan fiktiota.

Tähtisen kirjoituksesta on luettavissa myös, että hänen mukaansa ylisuuri hallinto pelastustoimessa on vähintäänkin suotavaa, koska pienemmiltä pelastuslaitoksilta vaaditaan samojen suunnitelmien ynnä muiden laatimista kuin suuremmiltakin. Mihin unohtui se fakta, että suurissa laitoksissa ne suunnitelmat tuppaavat olemaan laajempia ja kohteita, joihin niitä laaditaan, on enemmän?

Mitä muihin pelastuslaitoksiin verrattuna massiivinen hallintohenkilöstön määrä verrattuna operatiiviseen henkilöstön määrään kertoo Satakunnan pelastuslaitoksen hallinnon tehokkuudesta? Entä arvoista?

Kumpi on tärkeämpää, Satakunnan turvallisuus vai byrokratia?

Tähtinen kertoo myös, että henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tuoda näkemyksiään säästökohteista esiin verkkokyselyssä, mutta unohtaa mainita, että tässä rasti ruutuun kyselyssä ei ollut mahdollista vastata ”säilytettävä ennallaan”, ”kehitettävä” tai edes ”ei mikään esitetyistä”, vaan ainoastaan esillä olleiden toimintavalmiusleikkausten puolesta.

On helppo todeta, että oikean kohdan puuttuessa voidaan laittaa ruksi vähiten huonoon paikkaan ja sitten voidaan kyselyn yhteenvedossa todeta tämän vaihtoehdon saaneen eniten kannatusta. Toimintatapa ei edusta hyvää hallintotapaa.

Kimmo Puolitaipaleen kirjoituksen mukaan kyse ei ole leikistä. Hän on oikeassa, turvallisuuden kannalta kyse on pikemminkin pelistä nimeltä venäläinen ruletti kovilla panoksilla. Siinäkin hän on oikeassa, että VPK:t ovat tärkeitä – mutta niin ovat myös vakinaiset pelastusyksikötkin. Pelastuslaitoksen tuottavuutta ja taloudellisuutta pitää tarkastella kriittisesti ja laaja-alaisesti ottaen huomioon paitsi kustannukset myös pelastetut arvot.

Herää kysymys, miksi kuntajohtajat eivät vaatineet selvitystä, jossa olisi ollut kattavasti koko henkilöstön edustus sekä asiantuntemus ja käännetty kaikki kivet hallinto, palokuntasopimukset ynnä muut mukaan lukien?

Nyt selvitys ja kaikki leikkaukset kohdistuvat vain päätoimisten hoitamaan operatiiviseen pelastustoimeen. Alkuperäisessä ohjausryhmässä oli myös kriittisiä ääniä, mutta jatkoryhmään heitä ei kelpuutettu.

Esitetyissä säästöissä Porin toimialueen, joka on hälytysmäärältään Satakunnan suurin, vuorovahvuus laskisi säästöjen myötä 50 prosenttia. Voidaan todeta, että Meri-Porin ja Ulvilan pelastusvalmiuden romahtamisen lisäksi sama kohtalo koskee Porin keskustaa.

Todella laajalla alueella savusukellusvalmius heikkenee oleellisesti jo päivittäisten onnettomuuksien osalta – puhumattakaan suuronnettomuuksista, sillä suuri osa sopimuspalokunnista ei välttämättä saa liikkeelle savusukeltajia. Esimerkiksi Merikarvialle on toistuvasti jouduttu hälyttämään rakennuspaloon lähin savusukelluskykyinen yksikkö Meri-Porista.

Sen lisäksi, että esitetyt säästöt vaarantavat ihmisten ja yritysten turvallisuuden, ne vaarantavat myös alueen taloudellista kehitystä.

Mikäli pelastustoimen valmius alueelta katoaa, katoaa myös se peruste ison yrityksen vakuutusmaksujen alentamiselle tehokkaan suojelu-/pelastustoimen ansiosta, ja sitä myötä saattaa kadota koko yritys Satakunnasta.

Tero Järvelä

palomestari

kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Ulvila