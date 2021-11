Keskustalainen korkeakoulupolitiikka on Satakunnan etu

Viime viikkojen korkeakoulupoliittinen keskustelu on piirtänyt selvästi esiin eri puolueiden ja tahojen näkemyseroja korkeakoulutuksen kehittämisen suuntaan liittyen.

Keskustalainen tiedeministeri Antti Kurvinen on selväsanaisesti linjannut ajavansa korkeakoulutuksen hajauttamista ja yliopistokeskusten kehittämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa lisää aloituspaikkoja ja koulutusvastuita kasvukeskusten ulkopuoliseen Suomeen.

Tämä tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia myös meille Satakuntaan.

Kokoomustaustaisten lobbarien johtamat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Akava riensivät vastustamaan Kurvisen linjaa ja saivat mukaansa myös usean yliopiston hallitusten puheenjohtajat. Tämä ei valitettavasti yllätä.

Kokoomus ja isot kaupungit ovat vuosikausia ajaneet vahvan keskittämisen linjaa, jossa ymmärrystä ei ole riittänyt pienempien kaupunkien ja maakuntien, kuten Satakunnan, korkeakoulutukselle.

Myös vihreät ilmoittivat vastustavansa Kurvisen kuvaamaa suunnanmuutosta.

Onneksi suunta on kuitenkin muuttunut, sillä korkeakoulutus on nyt keskustalaisen ministerin vastuulla.

Kuten Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) rehtori Jari Multisilta kirjoitti (SK 13.11.), Samkista valmistuvien määrä on nyt selvässä kasvussa. Porin yliopistokeskus on saanut lisärahoitusta ja tavoitteena on muun muassa tekniikan kandidaatin koulutuksen saaminen Poriin. Rauman opettajankoulutuslaitoksen Pikkunorssi sai tänä vuonna tuntuvan kehittämisrahoituksen. Diakonia-ammattikorkeakoulu haluaa kehittää toimintaansa Porissa.

Kaikki Satakunnassa toimivat korkeakoulut tarvitsevat ja ansaitsevat nykyistä laajempia koulutusvastuita ja lisää aloituspaikkoja. Tämä on tärkeää niin alueen nuorten ja osaamistaan päivittävien aikuisten kuin Satakunnan elinkeinoelämän ja osaamisen kannalta.

Korkeakoulutus on aluekehityksen ja elinvoiman vahvistamisen supervoima.

Kannustan satakuntalaisia antamaan keskustalaiselle korkeakoulupolitiikalle vahvan tukensa. Se on paras tapa tukea maakunnan menestystä, sillä me keskustalaiset emme keskitä, vaan haluamme laajentaa korkeakoulutuksen saavutettavuutta.

Eeva Kalli

kansanedustaja (kesk.)