Ryhdistäytykää, Porin demarit

Demarien Esa J. Wahlman kertoo ylpeänä Satakunnan Viikossa, että sosialidemokraatit ostivat perussuomalaiset mukaan palloiluhalliin. ”Näin peli oli jälleen kerran selvä sosialidemokraattien johdolla”, kirjoittaa omahyväinen Wahlman.

Kyllä, Porin valtuustossa ajettiin läpi karkeasti arvioiden ainakin 5–6 miljoonaa euroa ylihintainen halli. Jokaisen euron maksavat veronmaksajat. Yhteisillä rahoilla on helppo mällätä.

Wahlman jätti sanomatta, että hän maksatti verorahoilla itse tekemänsä vekselin. Kun Petteri Lahti (sd.) juoniteltiin aikoinaan liikuntatoimen johtajaksi Poriin, Wahlman tarvitsi persujen ääniä.

Tämän vekselin demarit lunastivat viime maanantaina kuuntelemalla satuja suurista yleisömääristä ja kansainvälisistä tapahtumista.

Wahlman ja kunnallisjärjestö pakottivat demarien valtuustoryhmän seinää vasten. Ryhmän jäsenet reagoivat viime maanantain kokouksessa mykkyydellä – yksikään rivijäsen ei sanonut sanaakaan hallista, ei puolesta eikä vastaan. Eikä Porin taloudesta eikä tulevaisuudesta, ei sanaakaan.

Ja tämä on Wahlmanin ”voima, joka linjaa ja ohjaa porilaisten politiikkaa”?

Ryhdistäytykää te porilaiset demarit, jotka saitte vaaleissä ääniä ja olette asemissa.

Wahlmanin pelaaminen on lopulta turmionne. Te käytte äänekästä rajankäyntiä persuja vastaan, puhutte arvoista ja erottavista tekijöistä. Mutta Porissa teidät pakotetaan hyväksymään persujen haihattelut.

Persut sanovat, että veroja täytyy laskea ja yllyttävät ihmisiä välttämään veronmaksua. Hyväksyvätkö demarit tämän politiikan peruslinjaksi?

On A-luokan petkutusta vaatia kallista hallia ja vastustaa sen rahoittamista.

On tietysti demareitten asia keiden kanssa he kaveeraavat. Porissa he ovat nyt lähteneet persujen kelkkaan, jossa ollaan täysin piittaamattomia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon suhteen. Siitä hinnan maksavat lapset ja nuoret, sairaat ja vanhukset, tavalliset ihmiset.

Jussi Halla-ahon sanoin, heidän elämänsä auttaminen on turhaa luksusta.

Esa J. Wahlmanin kirjoitus antaa mainion uuden kulman Porin ja Satakunnan demareille aluevaaleissa. Pitkän linjan vaikuttaja on avaamassa yhteistyön portteja perussuomalaisiin ja muihin oikeistolaisiin.

Porissa se aloitettiin 26 miljoonan euron urheiluhallilla. Elämme jänniä aikoja.

Tapio Furuholm

kaupunginvaltuutettu (vas.)

Pori