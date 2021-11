Tuleva vuosi tuo mukanaan historiallisen uudistuksen, kun tulevan tammikuun aluevaaleissa valittavat luottamushenkilöt aloittavat työnsä maaliskuussa 2022.

Historiallisen siitä tekee se, kun leijonanosa kunnan toiminnoista siirtyy hyvinvointialueille aina henkilöstöstä rakennuksiin saakka. Kunnan rooli muuttuu 1.1.2023 alkaen siis merkittävästi.

Todella tärkeistä vaaleista on siis kyse: kuitenkin noin joka toinen veroeuro on siirtymässä hyvinvointialueiden hallintaan.

Uudistuksen lähtökohtaisena tavoitteena on turvata jokaiselle yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut kaikkialla Suomessa.

Palveluiden sisällöllinen kehittäminen on ensisijaisesti tärkein uudistuksen tavoite, ihmislähtöisyys ja palveluiden saatavuus asuinkunnasta riippumatta. Myös nopea hoitoon pääsy ei-kiireellisissä tapauksissa täytyy olla oleellisena osana tavoitelistalla, oli kyse sitten suun terveydenhuollosta, perusterveydenhuoltopalveluista sekä mielenterveyspalveluista.

Pelastustoimen osalta on taattava riittävä rahoitus, jotta toiminta ja palvelutaso on mahdollista pitää kattavana jokaisessa kunnassa. Tästä onkin ollut huolta mediassa. Ministeri Maria Ohisalon vastaus pelastustoimen 81 miljoonan rahoitusvajeeseen on ollut, että kuntien on huolehdittava siitä, kun toiminnot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueelle niin vaje pitäisi olla täytetty kuntien toimesta. Mahdollinen loppuosa siitä pyritään kattamaan hyvinvointialueiden siirtymäkautena vuoteen 2030 mennessä.

Palveluiden sisällölliseen kehittämiseen on tulossa joulukuussa alueille haettavaksi valtiontukea 141 miljoona euroa.

Haettava tuki on syytä jokaisella alueella kohdentaa pelkästään palveluiden kehittämiseen, ei hallinnollisen puolen paisuttamiseen.

Uudistuksen keskiössä on kuitenkin ihminen, joka tarvitsee palvelut, asui hän sitten terveysaseman vieressä tai kauempana oli hän sitten nuori tai vanha. Jokaisen kuntalaisen oikeus on turvallinen arki ja sujuvat palvelut. Muista siis käyttää äänioikeuttasi tammikuussa.

Niko Viinamäki

Porin kaupunginvaltuutettu (ps.), aluevaaliehdokas

Pori