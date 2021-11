Satakunnan Vasemmistoliitto kävi laajan keskustelun hävittäjien uusimista koskevasta HX-hankkeesta ja haluaa tuoda esiin havaitsemiaan epäkohtia.

Kansalaiskeskustelu on jäänyt huolestuttavan vähäiseksi siitäkin huolimatta, että kyseessä on maamme historian suurin investointi.

Nyt, kalliiksi käyneen koronakriisin jälkeen, hanketta on syytä arvioida erityisellä herkkyydellä.

Hankkeelle määritelty 9,4 miljardin hintakatto on vasta käsiraha, sillä siinä ei ole huomioitu hävittäjien mittavia elinkaarikustannuksia. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan elinkaarikustannusten lopullista hintaa ei kukaan tosiasiassa tiedä, ja ne voivat nousta aina 20 miljardiin euroon koneiden käyttöiän aikana.

HX-hankkeen huomattavin epäkohta liittyy kuitenkin sen epädemokraattiseen valmisteluun, joka osin on tulosta Puolustusvoimien systemaattisesta lobbauksesta. Puolustusvoimien oman yleisohjeen mukaan viestinnällä on pyritty vaikuttamaan yleisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen ”Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti”.

Maanpuolustus on tärkeä asia, mutta Puolustusvoimien tarpeet eivät kuitenkaan voi olla demokraattisen päätöksenteon yläpuolella.

Puolustusvoimat on nostanut hävittäjäpäätöksen selkeäksi ykköskriteeriksi suorituskyvyn, kun taas muista valintakriteereistä käyty keskustelu on ollut lähes olematonta.

Satakunnan Vasemmistoliitto haluaa korostaa hävittäjäkaupan muita tärkeitä ulottuvuuksia, kuten sen elinkaarikustannuksia. Ja mikäli Suomi hankkisi hävittäjät Ruotsista, siihen voitaisiin liittää myös vastakauppoja. Samalla se olisi erinomainen tilaisuus tiivistää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä.

Ruotsalainen vaihtoehto korostaisi myös Suomen puolueettomuutta, joka on lopulta kaikkein tehokkainta puolustuspolitiikkaa.

On myös syytä arvioida huolella hävittäjien tarvetta teknologian kehitystä vasten, sillä hävittäjien aika on lukuisten asiantuntijoiden mukaan käymässä vähiin. Suurvallat ovat vauhdilla siirtymässä kohti miehittämättömiä ilma-aluksia ja riski hävittäjien ennenaikaisesta vanhenemisesta on todellinen.

Uusien pandemioiden ohella kyberhyökkäykset ja ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt ovat täysimittaista sotaa todennäköisempiä turvallisuusuhkia. Hornet-hävittäjistä ei ole ollut mitään apua kalliiksi käyneen koronakriisin torjumisessa.

Edellä esittämiimme seikkoihin vedoten peräänkuulutamme HX-hankkeen maltillisempaa toteutusta. Tällä kannanotolla Satakunnan Vasemmistoliitto haluaa rikkoa HX-hanketta ympäröivän hiljaisuuden sekä avata aiheesta käytävää kansalaiskeskustelua. Suomalaisen päätöksenteon pitää jatkossakin perustua demokraattiseen keskusteluun, ei kenraalien sanelupolitiikkaan.

Satakunnan Vasemmistoliiton puolesta

Jarno Valtonen

Jarmo Ruohonen

Eija Ailasmaa