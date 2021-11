Kirjoittaja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan yksi perustarpeista on kohtuuhintainen ja häiriötön sähkönsaanti.

Monet perustarpeistamme ovat muutosten kourissa, ainakin hinnan suhteen. Sähkön merkitys on kasvanut hyvin tärkeäksi. Yhteiskunnan ja yritysten toiminnot ovat hyvin riippuvaisia vakaasta, häiriöttömästä sähköstä.

Sähkön tuotannon ja siirron eriydyttyä siirron kustannukset ja varsinkin niiden nopea kohoaminen ovat hämmästyttäneet monia.

Nyt näyttää siltä, että ero sähkön hinnan ja siirron välillä on tasoittumassa. Myös sähkön hinta on lähtenyt voimakkaaseen nousuun. Ensimmäiset varoitusmerkit ovat olleet nähtävissä pörssisähkön hinnassa ja vieläpä alhaisen kulutuksen aikaan loppukesällä ja syksyllä. Tämä ei ilahduta sähkölämmittäjiä.

Sähkön tuotannon ja siirron kapasiteetti pitää mitoittaa ja rakentaa maksimikulutuksen mukaan. Jos sähkön tarve on suurempi kuin jommankumman kapasiteetti, sähkönsaantia pitää rajoittaa tai tulee ongelmia.

Suomen maksimikulutus ajoittuu sydäntalven koviin pakkasiin. Tällöin sähköntarve on ollut reilut 14 000 megawattia. Suomen oma tuotanto ei yllä tuolle tasolle, jolloin tuonnin tarve kasvaa. Tuolloin myös naapurimaissa on kylmä ja sähköntarve on korkea. Täytyy toivoa, että ylimääräistä kapasiteettia löytyy. Luonnollisesti jokaisessa maassa turvataan ensin oman maan sähköntarve.

Päättäjät meillä ja muualla ovat satsanneet uusiutuviin energiamuotoihin, ja se on hyvä asia. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että sydäntalven kovilla pakkasilla ei tuule ja täällä etelässäkin aurinko kurkistaa puolenpäivän aikaan hiukan horisontin yläpuolelle. Tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelien tuotanto on tällöin nolla. Sähkönkulutuksen huippu sydäntalvella täytyy täten tuottaa muilla tavoilla.

Nyt ollaan lisäksi tukemassa siirtymää pois öljylämmityksestä, ja tämä tuo lisää kuormaa sydäntalven kulutukseen. Sähköautoja ei tietenkään voi unohtaa. Sydäntalvella niillä ajetaan lyhyempiä matkoja, joten lataustiheys kasvaa. Mikä on suurteholatauspisteiden vaikutus kulutushuippuun, kun täyssähköautojen määrä kasvaa sataantuhanteen? Kaikki nämä täytyy ottaa huomioon, kun sähkön tuotantoa ja siirtoa mitoitetaan. Sähköautojen määrä kasvaa myös naapurimaissa, joten tämä vaikuttaa myös tuontikapasiteettiin.

Sähköautojen lisääntyminen vähentää korkeasti verotettujen polttonesteiden myyntiä. Kuinka tästä aiheutuva verotulojen väheneminen aiotaan kompensoida? Joutuvatko sähkölämmittäjät jatkossa liikenteen maksumiehiksi? Sähkö on helppo verotuksen kohde sekä varma ja vakaa tulojen lähde.

Hyvinvointiyhteiskunnan yksi perustarpeista on kohtuuhintainen ja häiriötön sähkönsaanti. Tämä on merkittävässä osassa yritysten investointi- ja modernisointipäätöksiä tehtäessä.

Uusinvestoinnit ja modernisoinnit hyödyttävät myös ympäristöä vanhan tekniikan poistuessa.

Toivottavasti päättäjillä riittää viisautta ja kokonaisnäkemystä turvata kohtuuhintainen ja häiriötön sähkönsaanti myös sydäntalven kovilla pakkasilla.

Leo Tarvainen

Pori