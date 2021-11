Linja korkeakoulupolitiikassa on muuttunut – ”minä en keskitä”

Otsikko on suora lainaus tiedeministeri Antti Kurvisen (kesk.) haastattelusta Helsingin Sanomissa 8.11. Kurvinen sanoo, ettei hän keskitä, vaan haluaa laajentaa korkeakoulutuksen saavutettavuutta. Kurvisen mukaan korkeakoulupolitiikka on ollut 10–15 viime vuotta rajusti keskittävää. Nyt linja on muuttunut.

Kurvinen sanoo, että jos se joitakuita ärsyttää, niin sitten se vain ärsyttää.

Kurvinen on samalla linjalla kuin maailman ilmastotieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas, jonka mukaan yliopistot ovat parasta aluepolitiikkaa. Suomeen onkin muodostunut tiettyjä ”superyliopistoja”, joita ovat Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun sekä Jyväskylän yliopistot. Kaikkiaan Suomessa on 13 yliopistoa, 22 ammattikorkeakoulua ja kuusi yliopistokeskusta.

Meidän satakuntalaisten on syytä antaa täysi tuki Kurvisen ajamalle linjan muutokselle. Jos lasketaan yhteen Porin yliopistokeskuksen ja Rauman opettajankoulutuslaitoksen OKL:n opiskelijamäärät, niin voidaan puhua jo pienehkön yliopiston koosta.

Siksi Porin, Rauman ja koko maakunnan on syytä yhdistää voimat ja yrittää saada tiedeministeri Kurvinen vakuuttuneeksi oman Satakunnan yliopiston tarpeellisuudesta maakunnan kehittämiseksi.

Porin yliopistokeskus ja Rauman OKL ovat molemmat riippuvaisia emoyliopistojen tahdosta kehittää tai olla kehittämättä niiden toimintaa. Siksi voimien yhdistäminen ja itsenäinen yliopisto pitää olla tavoitteena nyt, kun meillä on tiedeministeri, joka ymmärtää yliopistojen merkityksen alueiden kehitykselle.

Sana ”aluepolitiikka” on melkein poistunut poliitikkojen puheista. Satakunta on on esimerkki siitä, että aluepolitiikkaa tarvitaan. Olen sen ennenkin kirjoittanut, mutta toistan sen nyt: kaikki yliopistot on perustettu poliittisilla päätöksillä.

Pidän jotenkin naurettavana ajatusta, että Satakunta tarvitsee opiskelijaperäistä maahanmuuttoa, kun joka vuosi lahjakkaita nuoria jää yliopistojen ulkopuolelle. Satakunnan pitää nyt yhdistää voimansa ja pyrkiä tiedeministeri Kurvisen puheille. Satakuntaliiton pitää nimetä muutaman henkilön ryhmän. Ryhmän johtoon olisi paras nimi Eeva Kalli (kesk.), joka on suhtautunut myönteisesti oman yliopiston saamiseen.

Mikko Elo

valtiopäiväneuvos, Pori