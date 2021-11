Vammaisten yhdenvertaisuus vaatii tekoja myös hyvinvointialueilla

Tulevissa aluevaaleissa vammaispolitiikka ja erityisesti vammaisten oikeuksien toteutuminen tulee nostaa vahvasti esille. Vammaispalveluissa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta tai harkinnanvaraisista etuuksista, vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen. Vammaiselle omannäköisen elämän toteutuminen voi edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun, henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun.

Suomi on ratifioinut jo kesäkuussa 2016 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää heidän ihmisarvonsa kunnioittamista. Hiljattain esille tullut autismipojan kaltoinkohtelu on järkyttävä esimerkki siitä, ettei vammaisen henkilön ihmisarvoinen elämä aina toteudu.

Sopimus edellyttää myös, että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa heidät otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa myös vammaisneuvostojen ja kokemusasiantuntijoiden vahvempaa hyödyntämistä.

Sopimuksessa asetetaan velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti kattaen kaikki elämänalueet. Tämä koskee niin työelämää, harrastuksia kuin päätöksentekoprosesseja. Aito osallisuus voi toteutua, jos ympäristö on esteetön ja tarvittavat palvelut sekä henkilökohtainen apu ovat saatavilla.

Tulevilla hyvinvointialueilla tullaan tekemään merkittäviä vammaisia ja heidän palveluitaan koskevia päätöksiä ja siksi on tärkeää, että ehdokaslistoilla on myös vammaisia henkilöitä. Kokemusasiantuntijuus päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa varmistavat myös vammaisvaikutusten paremman arvioinnin.

Jotta yleissopimuksen tavoitteisiin päästään tulee palveluiden oltava esteettömiä ja saavutettavia, hyvinvointialueilla vammaisneuvoston rooli päätöksenteossa olla selkeästi määritelty ja kaikkeen päätöksentekoon on sisällytettävä vammaisvaikutusten arviointi. Jokaisella alueella on myös oltava vammaisasiamies riittävän edunvalvonnan turvaamiseksi.

Näin voidaan turvata inhimillinen ja omannäköinen elämä ja osallistumismahdollisuudet kaikille.

Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustaja

Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja