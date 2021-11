Lapsi ja perhepalvelut ovat tärkeä osa tulevia aluevaaleja

Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyy kunnalta sosiaali- ja terveysalan palvelut. Nämä palvelut ja niiden toimivalta siirtyy päätöksenteon osalta aluevaltuustolle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkosto on ollut yksi isoin osa kuntien päätöksentekoa ja nyt se siirtyy kokonaan hyvinvointialueille.

Ei ole siis yhdentekevää, käyttääkö näissä vaaleissa äänioikeuttaan vai ei.

Aluevaltuusto tulee myös päättämään hyvinvointialueen budjetista. Siksi on tärkeää, että budjetissa sekä palveluiden integroinnissa huomioidaan lapset ja nuoret sekä lapsiperheet.

Nämä vaalit koskettavat meitä jokaista. Tulevaisuudessa aluevaltuuston tehtävänä ei ole vain yksi kunta, vaan useiden alueiden sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat asiat.

Koronapandemia on vaikuttanut suuresti lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin, ja sen vaikutuksia tullaan pitkään paikkaamaan. Toivottavasti myös tähän tullaan resursoimaan tulevaisuudessa. On ensiarvoisen tärkeää, että palvelut ja avun saavutettavuus ei hankaloidu entisestään.

Neuvoloille on mahdollistettava hyvät resurssit perheiden tueksi. Tietoisuutta palveluista on kasvatettava, koska on paljon perheitä, jotka eivät edes tiedä kaikesta avusta ja tuesta, jota on mahdollista saada elämän eri osa-alueilla.

Tämän lisäksi haluaisin näiden hyvinvointialueiden myös huomioivan perheiden monimuotoisuuden sekä lasten vuoroasumisjärjestelyt. Mielestäni kaikki tämänhetkiset palvelut eivät ole kohdanneet oikeudenmukaisesti nykyisiä perhemuotoja. Lapsi on usein se, joka kärsii huonoista päätöksistä ja siksi päätöksenteon yhdenvertaisuus on tärkeää.

Hyvinvointialueiden tulevilla päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa tähän kaikkeen.

Tärkeää on myös tulla jatkossa arvioimaan lapsivaikutukset päätöksenteossa sekä palveluiden saatavuutta koko alueella yhdenvertaisesti. Alue tulee olemaan laaja ja lapsiperheitä asuu myös kuntien reuna-aleilla.

Moni lapsiperhe saa apua arkeensa esimerkiksi järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Siksi kolmannen sektorin tärkeyttä ei voi olla korostamatta näissäkin vaaleissa.

Kunnat ja järjestöt tekevät paljon yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi. Jatkossakin on taattava yhteistyö näillä osa-alueilla.

Lasten sekä perheiden hyvinvointi koostuu paljon asuinalueen palveluista sekä niiden saatavuudesta vaivattomasti.

Ollaan yhdessä lasten- ja nuorten sekä perheiden asialla myös tulevaisuudessa.

Heidi Sakari

kaupunginvaltuutettu (ps), aluevaaliehdokas, lähihoitaja

Pori