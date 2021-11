Mitkä ihmeen aluevaalit tulossa?

Tiedotusvälineet ovat esittäneet tutkimustuloksia, joiden mukaan kansa ei juuri tunne tulevien hyvinvointialueiden toimintaa ja tarkoitusta. Äänestysintokin on ainakin tässä vaiheessa laimeaa. Tähän pitää tulla muutos.

Paljon kuitenkin tapahtuu. Satakunnassakin koko sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta ja henkilöstö siirtyy maakunnan kattavalle alueelle. Noin 10 000 henkilön työnantaja vaihtuu.

Hyvinvointialueen rahavirta tulee olemaan reilusti yli 1 000 miljoonaa euroa vuodessa, joten siitä tulee mahtava toimija Satakunnan maakuntaan. Myös pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hallintaan.

Maakunnaksi hyvinvointialuetta ei voida sanoa, koska meillä on jo Maakuntaliitto. Sen tärkeä tehtävä on erilainen kuin hyvinvointialueen ja sisältää muun muassa aluekehittämistä, maakuntakaavoitusta ja edunvalvontaa. Henkilökunnan määrä on noin 25 henkilöä ja rahavirta noin 2,5 miljoonaa euroa.

Rahoitus tulee toistaiseksi valtion budjetista. Rahat otetaan pienentämällä kuntien veroprosenttia. Porin kaupungin vuosittainen rahavirta pudonnee noin 740 miljoonasta eurosta noin 300 miljoonaan euroon. Siis noin kolmasosaan hyvinvointialueen rahavirrasta.

Tammikuun vaaleissa valittavalla aluevaltuustolla, sen asettamilla aluehallituksella ja lautakunnilla tulee olemaan todella suuri vastuu valtion budjetista tulevien rahojen käytöstä. Siitä ei voi tulla siltarumpupoliitikkojen temmellyskenttä. Kaikkien toimintojen ja käytettävien varojen mahdollisimman hyvä vaikuttavuus koko alueen väestön hyvinvointiin on tärkeintä.

Edellä mainitut asiat sisäistäen olen itse asettunut ehdolle tammikuun vaaleihin. Ehdokkaita tarvitaan, mutta ennen kaikkea tarvitsemme äänestysintoa. Korkea äänestysprosentti takaa parhaiten demokratian toimivuuden.

Ari Nordström

senioriasiantuntija, kaupunginvaltuutettu (sd.), aluevaaliehdokas

Pori