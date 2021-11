Korkeakoulutus on alue- ja väestökehityksen supervoima

Kiinalaisen sananlaskun mukaan mikään matka ei ole niin pitkä, ettei sitä olisi aloitettava yhdellä askeleella. Tämä vanha viisaus on tullut mieleen viime päivinä, kun on seurannut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen korkeakouluihin liittyviä ulostuloja.

Kurvisen korkeakoulutuksen tie on hajauttamisen tie. Peruspilareita ovat koulutusvastuiden lisääminen nykyisille korkeakouluille ja yliopistokeskusten aseman vahvistaminen. Kurvinen ei liputa uusien yliopistojen puolesta, mutta näkee yliopistokeskukset eräänlaisina miniyliopistoina.

Ministerin viesti on suora syöttö Porin yliopistokeskuksen lapaan. Nykyisestä kuudesta yliopistokeskuksesta Pori on lähimpänä miniyliopistoa kaikilla keskeisillä tunnusluvuilla.

Kirjoittaja arvioi, että tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen korkeakouluihin liittyvissä lausunnoissa on ollut hajasijoittamiseen myönteisesti suhtautuvia vivahteita.

Porin yliopistokeskuksella on mahdollisuus olla suunnannäyttäjä ja keulakuva yliopistokeskusmallin modernisoinnissa. Askel ei osu lankulle itsestään, eikä ilman kovaa työtä. Lankku on vielä kaukana, mutta on ensimmäisen kerran aidosti näkyvissä. Lankulle pääseminen edellyttää huolellista valmistautumista ja riittävää vauhtia.

Ensimmäinen askel on vahvistaa kaikin käytettävissä olevin keinoin Porin yliopistokeskuksen toimintaedellytyksiä. Tämä liittyy muun muassa ylioppilaspohjaisten aloituspaikkojen lisäämiseen, Turun ja Tampereen yliopistojen läsnäolon lisäämiseen alueella ja rohkeutta itse nostaa kunnianhimon rima korkeammalle.

Muut eivät tätä tee puolestamme.

Pori ei selviydy yksin tästä hankkeesta, vaan talkoisiin tarvitaan kaikki alueen henkiset ja taloudelliset resurssit. Siksi on toimittava varsinkin politiikan ja vaikuttamisen foorumeilla. Poliittisen vaikuttamisen ketjun tärkeimmät lenkit ovat Porin kaupunki, Satakuntaliitto ja kansanedustajat.

Ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Kyse on samalla yhteisestä näytön paikasta ja tahdosta, jossa alueen toimijoiden on yhdistettävä voimat. Jokainen päätös tai päättämättä jättäminen vaikuttaa alueen tulevaisuuteen.

Henkilökohtaisesti on vaikea ymmärtää 2020-luvulla sellaista aluetta tai niitä alueen toimijoita, jotka eivät halua tavoitella omalle alueelleen yliopistoa tai eivät ole valmiita taistelemaan sen eteen.

Korkeakoulutus jos mikä on alue- ja väestönkehityksen supervoima.

Porilaiset tsemppilauseet ”ei tuu onnistuu”, ”ain sitä yrittää voi” tai ”on tos ny jotai ideaa” on käännettävä vahvuudeksi. Jälkipolvet eivät katso hyvällä, jos nyt annetaan periksi ennen kuin taistelu on edes alkanut.

Kirjoittaja on Porin kaupunginhallituksen jäsen (sit./vihr.) ja kaupunginvaltuutettu.