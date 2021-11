Koneistajan tutkintoon saisi olla enemmänkin hakijoita – ”Työnantajat kyselevät lähes viikoittain valmistuvia tai niin sanottuja "hyviä tyyppejä" töihin”

Kirjoittajien mukaan koneistajan tutkinto on ollut hieman ”hyljeksitty” ala hakijoiden keskuudessa.

Vastaamme hyvään Pekka Ovaskan kirjoitukseen (SK 4.11.) koneistajien puutteesta. Yhdymme kirjoittajan huoleen koneistajien pulasta, johon Helsingin Sanomat otti myös kantaa (23.10.) artikkelissaan laajemmin ja joka on Satakunnassakin arkipäivää.

Työnantajat kyselevät lähes viikoittain valmistuvia tai niin sanottuja "hyviä tyyppejä" töihin niin Porin kuin Raumankin toimipisteistä. Työllistyminen on jokseenkin sataprosenttista koulutuksemme kautta.

Suurin haasteemme on nyt ja ollut jo vuosia saada opiskelijoita alalle. Jostain syystä kone- ja tuotantotekniikka on ollut erityisesti nuorten keskuudessa hyljeksitty ala ja yhteishakujen ensisijaiset hakijat on voinut laskea lähes yhdellä kädellä.

Selkeästi suurin osa koneistusta opiskelevista on tällä hetkellä "aikuisopiskelijoita", vaikka sitä termiä emme enää käytä. Haastateltuamme opiskelijoitamme he kertovat halunneensa vaihtaa alaa sen jälkeen, kun ovat tutustuneet koneistukseen tarkemmin.

Koneistuksessa palkkaus kilpailee hyvin muiden toisen asteen alojen kanssa, kolmivuorotyö on melko harvinaista, vanhat sukupuolinormit työn sopivuudesta eivät päde vaan kaikki työllistyvät yhtä lailla.

Lisäksi työolot ovat sellaiset tarkkuudesta johtuen, että koneistamossa on oltava "toimistolämpötila" sekä puhtaat olosuhteet.

Suurin osa koneistuksesta tapahtuu cnc-koneilla, joissa työ on vielä enemmän "aivotyötä" ja kone tekee fyysisen osuuden ja koneistaja ohjelmoinnin. Lisäksi koneistaja enenevissä määrin käyttää cam- ja cad-ohjelmia työssään, mittaa kappaleita käsin ja mittakoneella, ohjelmoi robottia ja niin edelleen.

Koneistus on luonteeltaan tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa ja ohjelmointi vaatii hieman matematiikkaa. Täällä kuitenkin opetamme kaiken sen eli mitään ei tarvitse osata luonnostaan.

Peruskoulun päättävä voi hakea yhteishaun kautta koulutukseen, mutta kaikille hakijoille on avoinna jatkuva haku suoraan oppilaitokseen. Koulutuksen pääsee aloittamaan ympäri vuoden. Aloittaminen tapahtuu tällä hetkellä perustutkintoon noin neljän viikon välein. Voidaan myös tehdä muutaman viikon mittainen niin kutsuttu täydennyskoulutus, jonka kautta pääsee testaamaan, onko ala mieleinen.

Koulutuksissa on tällä hetkellä hyvin tilaa ja heti seuraavaan perustutkintokoulutukseen pystymme ottamaan useita opiskelijoita sisään. Ammattitutkintoihin ja täydennyskoulutukseenkin mahtuu mukaan.

Opiskelu suoritetaan pääosin lähiopiskeluna hieman yli 30 tuntia viikossa. Opiskelu räätälöidään jokaiselle yksilöllisesti ja koko perustutkinnon saavuttaminen kunnolla vaatii noin pari vuotta. Opiskeluun sisältyy työelämässä oppimista ja tutkinnon tai osia siitä voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Pienenä korjauksena Pekka Ovaskan kirjoitukseen huomautettakoon, että koneistajien koulutus ei ole katkennut missään kohtaa mainittuna aikakautena aikuiskoulutuksen kuin nuorten koulutuksenkaan osalta. Niin manuaali- kuin tietokoneohjattua (cnc-koneistus) koneistusta on pidetty tärkeänä koko ajan, ja niitä koulutetaan edelleen.

Tänä päivänä Winnovan koneistuskoulutusta annetaan Porissa Ulasoorintiellä noin 30 manuaali- ja 10 cnc-koneen sekä neljän opettajan voimin. Lisäksi koneistusta opetetaan Winnovassa Satamakadulla Raumalla.

Tuomas Kyyhkynen, opettaja, koneistus

Kari Laine, koulutuspäällikkö, teknologia

Juha Vasama, rehtori

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova