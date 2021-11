Hoivaa voisi oikea-aikaistaa, jos tietoja luovutettaisiin enemmän

Sosiaali- ja terveysuudistuksen tärkein tehtävä on jakaa tietoa alan palveluntarjoajille, olivat ne sitten pelastuslaitoksia tai yksityisiä- ja julkisia sote-toimijoita. Kaikki tarvitsevat riittävää tietoa, millaista palvelua henkilö tarvitsee ja millainen on hänen palveluhistoriansa.

Jos työssä käyvä ihminen joutuu liikenneonnettomuuteen, on hyvä, että tarvittava erikoissairaanhoito on saanut henkilön historian työterveyshuollon palveluntarjoajalta. Vanhustenhuollossa on kotihoidon tiedettävä suuri määrä erilaisia tietoja, jotta kotikäynti onnistuisi mahdollisimman hyvin. Nuorisopsykologiassa tiedontarve voi koskea koko perheen tilannetta. Tulipalon sattuessa voidaan tarvita kaikkea tietoa, vaikkapa onko nyt tämän erovanhemman vuoro pitää lapsia tällä viikolla?

Eikö olisikin hienoa, jos alettaisiin kehittää vanhaa kunnon atk:ta, eli automattista tietojenkäsittelyä.

Tarvittava palvelutoimija saisi automattisesti tiedon palvelutarpeesta ja -historiasta. Tällöin voisi vaikkapa päivystävä vapaapalomies käydä aluksi katsomassa sitä naapurissa kaatunutta vanhusta, koska palveluhistoria näyttää, että hänellä tapana irrottaa ranneke päiväunien ajaksi.

Se olisi sitä oikea-aikaista välittämistä, jota me kaikki tarvitsemme. Tämän tekemiseksi on varattu rahaa, sillä hyvinvointialueiden käynnistämisen ICT-muutoskustannuksiin on valmistelurahoitusta varattu vuosille 2021–2026 yhteensä noin 440 miljoonaa euroa.

Pelkäänpä vain, että tämä raha ei riitä edes turvalliseen tiedonvälityksen tekemiseen, onhan Helsingin seudun Apotti-järjestelmä maksanut jo noin 750 miljoonaa, eikä se vielä ole täydessä käytössä.

Jari Taimi

ATK-alan yrittäjä, aluevaaliehdokas (kok)

Pori