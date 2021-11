Peli nimeltä brexit

Kymmenen vuotta sitten Lontoon Cityn miljardiklubin jäsenet kauhistuivat EU:ssa syntynyttä pyrkimystä lisätä ihan hippusen suurimpien omaisuuksien valvontaa ja verotusta.

Ajatus oli miljardöörien mielestä sietämätön. Siis eroon EU:sta.

Brexitiä ei tietysti voinut tuolla tavoin myydä yleisölle. Mainoslauseiksi valittiin ikivanhat keppihevoset nationalismi ja muukalaisvastaisuus ja myyntimieheksi populisti Boris Johnson. Lisukkeina käytettiin röyhkeitä valheita, esimerkiksi sitä, että säästyvät EU-maksut käytettäisiin kansallisen terveydenhoidon hyväksi.

Nationalistisen ja maahanmuuttovastaisen propagandan hoiteli saman miljardööriklubin omistama brittilehdistö. Muutaman vuoden myllytyksen jälkeen edes työväenpuolue tai riippumaton BBC eivät kyenneet vastarintaan.

Mahtimiehet saivat brexitinsä. Perusbritit saivat – ongelmia.

Kalastusala romahti, maatalous on pahassa pulassa, polttoaineen ja muiden tarvikkeiden kuljetusketju pätkii, energian ja varsinkin kaasun hinta on pilvissä ja inflaatio uhkaa. Johnsonin hallituksen mukaan syy on pandemian tai jonkun muun, mutta ei brexitin.

Kun iso brittiläinen kulutustavaraketju Tesco lokakuussa ilmoitti lopettavansa yhteistyön eli viennin suomalaiselle S-ryhmälle, syyksi kuitenkin sanottiin suoraan Britannian ero EU:sta.

Pieni juttu, mutta paljon puhuva.

Eikö ollut selvää, että vaikeuksia tulee, kun kalastustuotteiden ja muun tuotannon päämarkkinat siirtyvät tullirajan taakse, kun satoja tuhansia ammattilaisia siirtyy takaisin EU:n alueelle tai kun energiayhteistyö EU:n kanssa lopetetaan? Seurauksista varoitettiin ennakolta monelta taholta.

Johnson on väittänyt, että ongelmat ovat alkuhankaluuksia ja että brexitin edut näkyvät selvinä myöhemmin, paljon myöhemmin, 15 vuoden kuluttua.

Hallituksen oma virasto OBR (Office for Budget Responsibility) kuitenkin arvioi hiljattain, että brexitin takia Iso-Britannian tuottavuus jäisi pitkällä aikavälillä 4 prosenttia alemmalle tasolle ja ulkomaankauppa 15 prosenttia pienemmäksi kuin EU:n jäsenenä olisi tapahtunut.

Nyt Johnson valittaa, että Pohjois-Irlannin meritullirajaa koskeva sopimus aiheuttaa kestämättömiä vaikeuksia ja että aika sen osalta on loppu. Pohjois-Irlantia koskeva sopimuksen osa syntyi kaksi vuotta sitten Johnson hallituksen ehdotuksesta ja voimaan se tuli vasta tämän vuoden alusta.

Mikä siis on hätänä näin pian?

Kun kaikkialla muualla Britannian alueella on näkyvissä brexitin aiheuttamia ongelmia, niitä ei ole Pohjois-Irlannissa, koska Pohjois-Irlanti kuuluu Johnsonin sopimuksen perusteella edelleenkin EU:n yhteismarkkina-alueeseen. Johnsonin kannalta on tosiaan kestämätöntä, jos EU:n sisämarkkinoihin kuuluva alue menestyy paremmin kuin sen ulkopuolelle kammettu muu osa maasta.

Se osoittaisi, että brexit oli emämunaus. Game over.

Mikä on tarinan opetus?

Ehkäpä se, että oikeistopopulisteja ei kiinnosta koko kansan etu, vaan valta. Nationalismi ja muukalaisvastaisuus tuovat kadehdittavan helpon äänisaaliin ilman todellista vastuuta mistään, mutta äänestäjän on syytä varoa niitä talous- ja muita poliittisia seurauksia, joita helppoheikkien leikin tuloksena saattaa olla odotettavissa.

Myös Suomessa.

Erik Sallinen

varatuomari, kunnanvaltuuston jäsen (sd)

Nakkila