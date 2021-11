Suunnitellun palloiluhallin budjetti on paisumassa yli äyräiden

Perussuomalaisten hyökkäys Tapio Furuholmia vastaan on erikoinen. Heidän perustelunaan ovat huhut, joita joku persu on Ahlaisissa heidän tietämänsä mukaan levitellyt. Palloiluhallin kustannuksia he eivät mainitse kirjoituksessa lukuina.

Koko urheilutalohanke alkoi ajanmukaistamisen tarpeesta, joka koettiin vanhalla rakennuksella olevan. Teknisen lautakunnan hyväksymä ajanmukaistamisohjelma päätyi 11 miljoonan euron summaan.

Asia ei edennyt. Tuli 16 miljoonan euron palloiluhalli, joka eli kunnes taas tuli 20 miljoonan euron halli. Kokoomus nokitti lehtikirjoituksessaan vielä yhden millin.

Teknisen lautakunnan kokoukseen asia tuli tätäkin ”parempana”: kolme suunnitelmaa, hinnat 23,5–27,5 miljoonaa euroa.

Eikä tässä vielä kaikki: myös vanha urheilutalo on saneerattava.

Yksi veroäyri – kuntaveron prosenttiyksikkö – tuo Porille vuodessa 13,5–14 miljoonaa euroa. Jos halli maksettaisiin vuodessa, tämä tarkoittaisi kuntaveroon noin 2 prosenttiyksikön korotusta.

Vuoden käyttökulut ovat myös yli miljoona euroa palloiluhallille. Täytyy muistaa, ettei näitä kustannuksia saa nimeksikään käyttäjiltä, vaan ne maksavat porilaiset veronmaksajat.

Perussuomalaiset ovat teknisen lautakunnan kokouksissa ilmoittaneet, ”ettei ole väliä, mitä halli maksaa, kunhan se tehdään”.

Porin pitäisi olla sisäurheilun Mekka – ”tänne olisi saatava suuri halli kansainvälisiin tapahtumiin”. Kysyä sopii, onko porilaisilla valmiutta maksaa nämäkin kustannukset?

Perussuomalaiset tosin lisäsivät lautakunnassa kaupungin tuloja nostaessaan vanhojen kerrostalotonttien vuokria, jopa viisinkertaisiksi. Lisävuokra nostaa 0,95 euroa per kuukausi asuntoneliön vastiketta osakkeenomistajille.

Nosto tulee koskemaan lähes sataa kerrostaloa Porissa. Mitään parempaa talousosaamista heiltä ei ole löytynyt.

Parin vuoden kuluttua sosiaalipuoli ja pelastustoimi eriytetään muusta verotuksesta. Harmaan hämärän peitossa on muu osuus, joka jää porilaisille käytettäväksi.

Suuria hankkeita on meneillään ja tulossa: Pohjois-Porin monitoimitalo, virastotalo, Himmeli, Uudenkoiviston päiväkoti, Vähärauman koulu ja niin edelleen.

Kaikkeen näihinkään ei raha ei tule riittämään.

Markku Tanttinen

kaupunginvaltuutettu (vas)

tekninen lautakunta

Pori